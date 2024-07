¿Más hombres o mujeres? ¿Qué estilo predomina? Análisis a fondo de las canciones chilenas más escuchadas

La música urbana domina las reproducciones de Spotify el último año en Chile. Los datos los revela el informe País de Músicos, editado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), cuya investigación estuvo a cargo de un equipo de MúsicaPopular.cl.

El documento no solo entrega ese dato, sino que profundiza en los hitos más importantes de la escena nacional el último año, tanto en plataformas de streaming como en radios chilenas.

Por ejemplo, confirmó quién es el artista más escuchado por los compatriotas en la plataforma durante el último lustro. Se trata del puertorriqueño Bad Bunny, quien se ubica inamovible en el podio desde hace cinco años. En 2023, le siguieron la pista el chileno Jere Klein, los colombianos Feid y Karol G y, en quinto puesto, Cris MJ, artista nacional.

Ahora bien, el informe también analiza el panorama de los intérpretes chilenos y los efectos de la Ley 20.810, entrada en vigencia en 2015, que fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en radioemisoras chilenas. ¿Es efectiva? ¿Qué artistas suenan más en las radios y por qué?

Culto, en conjunto con tres voces especializadas, analiza en detalle los listados de canciones chilenas que reinan en plataformas como Spotify en la última década. Además, evaluamos el cumplimento del 20% de música chilena en las radios y cuánto incide (o no) en la difusión de nuevos artistas.

La conquista de la música urbana

El informe hace un listado de las 30 canciones chilenas más escuchadas en Spotify la última década. Este recuento responde a los diez años de la plataforma originada en 2013 y arroja los siguientes resultados.

En primer lugar, confirma lo esperado. Es la música urbana la que lidera, con 18 canciones, lo que se traduce en un 60% del total. La que encabeza la lista es Una noche en Medellín (2022), interpretada por el joven serenense Cris MJ, que acumula más de 755 millones de reproducciones a nivel mundial.

Cris Mj.

Marcelo Contreras, periodista y crítico de música, explica a Culto las razones de esta marcada tendencia. “Las audiencias que se sienten más motivadas a escuchar música son las juveniles, esto no quiere decir que otros segmentos etarios no lo hagan, pero definitivamente—y esto está comprobado históricamente—los jóvenes son los que consumen la música. La música dominante en Hispanoamérica los últimos veinte años ha sido urbana, así que responde a eso”.

El estilo musical que le sigue a la urbana es el pop, cuya mayor exponente en el listado es Mon Laferte, con cinco canciones dentro del listado.

Ahora bien, otro detalle que llama es la mayoría masculina de los intérpretes del ránking. Entre la treintena de canciones, solo figuran la ya mencionada Mon Laferte, Paloma Mami y Nicki Nicole — quien es argentina—y Myriam Hernández.

¿Qué escuchan los compatriotas?

Pero… ¿qué música nacional escuchan los chilenos en Spotify? El listado anterior expone las reproducciones a nivel mundial y no distingue entre la nacionalidad de los oyentes. Sin embargo, el informe sí ofrece otra gráfica que responde esa pregunta, y se alinea a las tendencias mundiales: los chilenos y chilenas escuchan música urbana.

“Los seguidores de música urbana son los mayores consumidores de streaming. Se trata de un género que no se caracteriza por ser escuchado en otros formatos, por lo tanto, es evidente que las escuchas de Spotify reflejen ese comportamiento”, comenta a Culto Bárbara Alcántara, periodista especializada en música.

La lista, que reúne 10 canciones, sitúa a 2 hielos de King Savagge y Jere Klein como la canción nacional más escuchada en Chile el 2023. Asimismo, todos los intérpretes—a excepción de la argentina Nicki Nicole—son hombres. Esta inclinación, señala el informe, “también ocurre en este género a nivel internacional”.

Jere Klein (créditos: Garygophoto).

“Es curioso y llamativo, porque si pensamos en el mercado anglo, es indiscutible que ha habido un protagonismo femenino los últimos veinte o veinticinco años, a partir de Britney Spears. Que no haya un correlato en Hispano y Latinoamérica, supongo que retrata una idiosincrasia que tenemos en los países de habla hispana, que creo que no refleja las instancias de empoderamiento de las mujeres en el último cuarto de siglo”, profundiza Marcelo Contreras.

“Cuando tratas de pensar en grandes artistas urbanas femeninas, lo primero que resalta es el nombre de Karol G, pero después cuesta un poco. Creo que es un reflejo de una situación cultural de Hispanoamérica. En todo caso, esto da cuenta de una situación un poco odiosa, que lo que debería importar es la calidad de los artistas más allá del género, independiente que sean hombres, mujeres y otras diversidades sexuales”, agrega.

¿Y qué pasa en las radios con el 20%?

Escapándonos de la virtualidad del streaming, pasemos a analizar lo que pasa con las radios chilenas. “Poca diversidad (menos novedad)” es el subtítulo que abre el apartado referido a esta área. El análisis revela que la ley 20.810 (2015), que exige que las emisoras reproduzcan un 20% de música chilena al día, se cumple parcialmente.

“Para el año 2023, la ley fue respetada, en promedio, solo por tres de cada cinco radios. Pese a ello, el promedio general de la presencia de música chilena en el total de radios del país es superior al 25%”, consigna el documento.

¿Ese porcentaje es resultado de la ley o responde a otros factores? Sergio Cancino, periodista y exdirector de radio Concierto, UNO y Rock & Pop, considera que sí, pero que solo los primeros años. Además, señala a Culto que los conceptos de música “emergente” empleado en la ley, solo favoreció al catálogo.

“Se tocó más a los mismos artistas consagrados, porque el concepto de ‘emergente’ empleado en la ley es endeble y la fiscalización, en la práctica, no existe. Eso derivó en el cumplimiento parcial de la norma”, explica. Además, remarca un resultado del informe que hace evidente el punto: “9 de las 25 canciones con mayor impacto en radios (2023) son las mismas desde 2019″.

Se trata de canciones como Algún día volverás, de Santa Feria; Tu falta de querer, Amárrame, El beso, de Mon Laferte; Me gusta todo de ti, de Noche de Brujas; Fingías, de Paloma Mami; Fruta y Té y Hablar de ti de Gepe y Lucha en equilibrio de Denise Rosenthal.

“Ciertamente, la ley del 20% puede ser un factor, cuando la música nacional es programada a horarios de alta escucha y no solo en las noches, como se hace en algunos casos”, reflexiona Bárbara Alcántara.

“Creo que, algunas veces, esta ley se pone en práctica solo por cumplir y no por una responsabilidad real de apoyar y visibilizar a la música chilena. Sin duda alguna, este ranking refleja el gusto por la música popular y eso debe ser porque las radios de música urbana y romántica potencian a los artistas nacionales, claro está en los casos de Jere Klein, por un lado, y Mon Laferte por otro”, añade.

Gepe

Esto suena en la radio

Otro listado al que hay que poner atención es el del Top 25 de canciones de mayor impacto en radios en 2023. A diferencia de lo que pasa en el streaming, es el pop el que predomina en radios y le sigue la música urbana. ¿La razón? Los oyentes de música urbana están en el streaming.

“El género urbano predominante se consolidó desde el streaming, YouTube y las redes sociales, no desde la FM. Las emisoras juveniles y populares tienen a disposición una cantera de éxitos que ellas no construyeron; en contraste, las radios adultas pop-rock se mantienen casi herméticas a la música chilena reciente”, precisa Sergio Cancino.

A pesar de que el pop y la música urbana dominan el listado, son dos canciones de cumbia —Que te vaya bien, de Santa Feria y Zúmbale Primo y Algún día volverás de Santa Feria—las que lideran el top.

Santaferia

La cumbia “tiene una raigambre en nuestra cultura popular, está instalada en la música desde los años 50 y durante mucho tiempo fue prejuiciada socialmente. Hace 20 años comenzó esto llamado Nueva Cumbia Chilena, donde muchos músicos venían del rock y se volcaron a esta música que sí tenía una demanda y eso permitió un redescubrimiento por parte de nuevas generaciones, que han integrado esta música a su propia discoteca y al material que escuchan y que usan para pasarla bien”, reflexiona Contreras.

Ante el 25% promedio de música nacional emitida en radios chilenas, el periodista Marcelo Contreras llama a no olvidar que las emisoras son empresas. “Necesitan marcar sintonía y eventualmente, si consideran que no tienen esa sintonía por estar privilegiando o tratando de darle salida a artistas chilenos, hay que ver por qué no resultan del todo atractivos, a pesar de que en plataformas como Spotify sí hay demanda notoria de artistas nacionales”.

Para concluir, hace un llamado a la autocrítica. “Falta autocrítica de la industria musical de por qué no es más atractivo el producto nacional. Responsabilizar al público me parece un reduccionismo que evita un análisis más profundo del medio artístico”.

Puedes revisar el informe completo aquí.