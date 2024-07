Cómo se hizo la legendaria escena de Volver al Futuro en que Marty McFly toca la guitarra (e inventa el Rock & Roll)

Es probablemente la escena más famosa de Volver al futuro (1985). Es noviembre de 1955, el héroe de la historia, Marty McFly (interpretado por Michael J Fox), sube al escenario en el baile del Encanto Submarino, para reforzar a la banda que animaba el baile, Marvin Berry & The Starlighters. Su líder y guitarrista, Marvin, se lastimó la mano izquierda al rescatarle del portamaletas en que los amigos de Biff Tannen, el villano de turno, le habían encerrado. Y con ellos termina interpretando Johnny B. Goode, un clásico absoluto...pero años después.

Marty se acerca al micrófono y presenta una canción “viejita, pero bonita”. Tras darle unas instrucciones a los músicos, Marty toma la guitarra Gibson ES 345 y arremete con el riff de Johnny B. Goode. Una composición que nadie conoce porque aún no se ha escrito. Fue publicada en 1958 y cuenta la historia de un chico marginal; no sabe leer, ni escribir bien, pero toca la guitarra “como suena una campana”. Se habría inspirado en sus propia vida, aunque eso sí, él sabía leer.

Apenas suenan los primeros compases, los chicos engominados y las chicas de faldas acampanadas se sorprenden. Poco a poco comienzan a seguir el ritmo con los pies. Algunos hacen piruetas. Otros bailan como poseídos por el ritmo. En un guiño que se permite el guión, Marvin, enloquecido, llama a su primo Chuck. “¿Recuerdas el nuevo sonido que estabas buscando?”.

Pero en 1955 el verdadero Chuck Berry ya tenía el sonido. Salía desde sus enormes manos cada vez que azotaba las cuerdas de su Gibson. En julio de ese año lanzó su primer single. Maybelline, una canción de ritmo saltón, que alcanzó el primer lugar de las listas de R&B y el número cinco en el ránking Billboard. Fue, de hecho, el primer afroamericano en lograrlo.

Como se hizo la escena en que Marty McFly toca Johnny B. Goode

Transformar a Michael J. Fox una incipiente estrella de rock de una noche, tomó largas horas de trabajo. El actor ya sabía tocar la guitarra, pero tuvo que aprenderse la canción para verse creíble en pantalla. Fue el reputado guitarrista de sesión Paul Hanson quien le enseñó a Fox a tocar la canción. Este se lo tomó en serio, dedicó horas a practicar y la logró dominar de manera competente. Según contó él mismo a Empire se sentía con tanta confianza que le dijo a Zemeckis que podía cortar el tiro de cámara a sus manos cuando quisiera, ya que sabía tocar.

Luego, hubo que preparar la coreografía de Fox en el escenario del Encanto Submarino. Fue entonces que entró en acción el coreógrafo Brad Jeffries. Así desarrolló toda la performance de Marty McFly basado en lo que hacían leyendas como Pete Townshend, de The Who, Jimi Hendrix y Chuck Berry. Fueron horas de analizar videos y practicar pasos.

Finalmente, hubo que sincronizar la actuación de Michael J. Fox con la interpretación de la canción. Contrario a lo que cree, lo que se escucha en la película es el resultado de dos músicos profesionales, es decir, no es la interpretación del actor. El músico Tim May fue convocado para grabar la pista guitarra, aunque Hanson siguió participando en la película como el bajista de The Pinheads, la banda de McFly.

La voz que canta Johnny B. Goode, es de Mark Campbell, integrante de Jack Mack and the Heart Attack. No figura en los créditos ya que el equipo de producción quería crear la ilusión de que Fox cantaba, pero el supervisor musical Bones Howe, movió sus hilos para asegurarse que Campbell recibiera un pequeño porcentaje de los ingresos de la banda sonora como compensación.

Y así se llegó al momento en que en la sala de edición se combinó todo; la actuación de Fox, el sonido de la guitarra de May y la voz de Campbell.

Mira la clásica escena de Volver al Futuro a continuación