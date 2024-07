Las claves de la precuela de Un Lugar en Silencio (y por qué un gato es su mayor revelación)

*Un enfoque íntimo y humano

Un lugar en silencio: Día uno, la precuela de la saga de terror nacida en 2018, define buena parte de su personalidad al situar como protagonista a una mujer que está preparada para la muerte. Sam (Lupita Nyong’o), una poeta con cáncer terminal, se encuentra en el corazón de Nueva York cuando comienza la catástrofe que diezma a la humanidad. Sin poder seguir bajo cuidados paliativos, tiene un último deseo sumamente simple: caminar hasta Harlem por un último trozo de pizza. En el camino se le une Eric (Joseph Quinn), un estudiante universitario que está solo en la ciudad.

Cada tanto hay alguna escena en que los humanos se las arreglan para guardar silencio y escapar de los extraterrestres que han invadido nuestro planeta. El director y guionista Michael Sarnoski hace un trabajo competente al trabajar esas secuencias. Pero la película alcanza sus mejores momentos cuando se detiene a observar con calma a esos dos extraños –y un gato memorable– en medio del fin del mundo.

Foto: Gareth Gatrell/Paramount Pictures.

*Una estelar Lupita Nyong’o

Hollywood debería lamentar que desde el estreno de Nosotros (2019) ninguna otra cinta le haya dado un rol protagónico a la actriz keniana-mexicana. La cámara y el guión de Sarnoski saben dialogar bien con las fortalezas de la intérprete, quien le da dignidad a un personaje con diferentes ángulos y resulta convincente sobreviviendo a las criaturas de la trama y también en gestos tan simples como en la lectura de un viejo libro.

Y que nadie diga que no estaba comprometida con el proyecto: aunque le tenía temor a los gatos, Nyong’o superó su miedo e interactuó sin problemas con los dos felinos que interpretan a Frodo, el compañero de Sam. Recientemente, según publicó en sus redes sociales, adoptó a un gato.

*Un gato para recordar

Michael Sarnoski se unió al proyecto con una idea muy clara: quería que la protagonista tuviera un gato y que ese animal fuera relevante en la historia. Además, pretendía que en el rodaje hubiera un felino real, un recurso que rara vez es ocupado en Hollywood (se prefiere el uso de efectos digitales). El director, quien había trabajado con un cerdo en Pig (2021), ganó ese gallito y terminó demostrando que tenía razón.

El filme contó con dos gatos entrenados –llamados a Nico y Schnitzel– para interpretar a Frodo. El truco nunca queda en evidencia. De hecho, Sarnoski ostenta su gran manejo con los animales creando secuencias sin cortes y generando otros momentos en que no hay ningún otro personaje en pantalla más que Frodo.

Foto: Gareth Gatrell/Paramount Pictures.

*La conexión con la franquicia

En la precuela de la saga no hay rastro de Emily Blunt ni de John Krasinski. Quien sí hace una aparición –y esto no es un spoiler– es Djimon Hounsou. El actor de Diamante de sangre (2006) encarnó a un habitante de una isla en Un lugar en silencio: Parte II (2020), la secuela de la película original.

Su inclusión en Un lugar en silencio: Día uno funciona como nexo con la franquicia –lo que los fanáticos siempre agradecen–¸pero también como un motivo de tranquilidad para el espectador: al menos uno de los personajes sobrevivirá durante los ataques de los extraterrestres que aterrorizan a Nueva York.

*¿Un punto alto de la saga?

La recepción de la crítica ha sido mayoritariamente favorable con la nueva cinta. Según The Hollywood Reporter, “el tercer capítulo de Un lugar en silencio muestra que esta saga inteligente y confiablemente aterradora, que comenzó con una película de presupuesto modesto que tuvo un desempeño mucho más allá de las expectativas, de ninguna manera está agotada”.

“El filme es tan audaz e innovador como puede ser una tercera entrega de la franquicia”, planteó The Telegraph, que lo llamó “la grata sorpresa del verano”.

Foto: Gareth Gatrell/Paramount Pictures.

*La posibilidad de una secuela

Un lugar en silencio: Día uno ya funciona como precuela y spin-off de la saga. ¿Pero qué tal una secuela centrada en alguno de los personajes que introduce? Su director no lo descarta. “No creo que haya planes muy específicos. Pero no me sorprendería que sucediera”, señaló Sarnoski en una entrevista reciente.