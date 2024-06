Eva Longoria y Santiago Cabrera estrenan serie: “Tuvimos una gran dinámica”

Gala Scott compra tres vestidos diferentes. Uno de ellos será el que usará en el evento en que lanzará su negocio de vinos y se encontrará con otras poderosas y ricas figuras de Nueva York. La cita resulta tal como lo soñó. Todo marcha bien hasta que un par de criminales le informan que su esposo tiene una millonaria deuda con ellos y su mundo completo se derrumba.

Horas después está en un vuelo junto a su hija y su madre con destino a La Muga, el pueblo de origen de su progenitora. No habla fluidamente ni castellano ni menos catalán, pero es la única solución que pudo encontrar tras encontrarse con la mentira (y desaparición) de su marido. Las risas, los enredos y las revelaciones no tardarán en producirse.

Eva Longoria encontró en esa historia el material perfecto para saldar una deuda pendiente: filmar un proyecto en Europa y hacerlo en español. La estrella de Desperate housewives no había tenido un rol protagónico en televisión en casi una década, por lo que “quería volver con algo diferente y especial”, asegura a Culto.

Se contactó con Ramón Campos, productor y guionista responsable de títulos como Velvet, Las chicas del cable y recientemente El caso Asunta. Fue él quien le sugirió hacer una serie inspirada en la novela La tierra de las mujeres (2014), de Sandra Barneda, y quien fue vital para sumar a Carmen Maura como la madre de la protagonista.

“¡Y antes de que te dieras cuenta estábamos rodando en España! Y yo pensaba: Dios mío, estoy hablando español, en comedia, frente a la gran Carmen Maura. Todo fue un sueño hecho realidad, es un proyecto realmente especial”, detalla la actriz.

“También sentí que la televisión está en un lugar muy oscuro en este momento. Todo el mundo piensa en un futuro distópico o en el fin del mundo, y yo quería algo ligero y hermoso que mirar, y perderme y escapar con estos personajes. Siento que realmente logramos ese tono, y será muy refrescante para las personas que no quieren cosas serias, sino que algo más ligero”.

Courtesy of Apple

La serie, titulada Tierra de mujeres y disponible en Apple TV+ con sus dos primeros capítulos, le permitió reencontrarse con el chileno Santiago Cabrera, con quien trabajó en Cristiada (2012), una película sobre un episodio de la historia de México.

El intérprete de La vida de los peces (2010) encarna a Amat, el primer lugareño con el que las protagonistas se cruzan en su llegada a La Murga y el único hombre de la cooperativa vitivinícola de mujeres de la comunidad. “Estaba muy emocionado de trabajar con ella y tener este tipo de viaje de dos personas que se sienten muy atraídas entre sí, pero al mismo tiempo no se agradan el uno al otro. Son como polos opuestos, pero similares en otros aspectos. Y fue una gran dinámica. Creo que nos divertimos mucho haciéndolo”, explica Cabrera.

Si el actor nacional tuvo que adoptar un acento español –y practicar trabalenguas cada vez que empezaban a grabar, a modo de “enviar mi mandíbula al gimnasio todas las mañanas”–, la actriz de raíces mexicanas tuvo un gran desafío saltando del inglés al castellano, un idioma que habla pero que no es su lengua materna.

“Por suerte yo era la estadounidense en España, por lo que no tenía que ser perfecta. Siempre pensé que los errores que cometía eran realmente divertidos. Diría la palabra equivocada y me equivocaría en el acento, y Carmen Maura me corregiría”, cuenta. “La parte más difícil para mí fue el idioma, sin duda”.

Un factor que resultó vital para ambos fueron las locaciones: un pequeño pueblo en Cataluña donde grabaron y alojaron durante el rodaje. “Las mujeres con las que trabajé en el viñedo provenían de allí. Eso nos ayudó a tener una sensación local y auténtica. Creo que la serie hace un muy buen trabajo en capturar eso”, apunta el actor. “No filmamos en sets, todo fue en locaciones”, indica su compañera.

Longoria, productora ejecutiva de la ficción, dedicó especial atención a que el viaje de su personaje rehuyera los estereotipos. “Yo no quería que llegara a España y se encontrara con un hombre que soluciona todos sus problemas. Creo que en Hollywood muchas historias de mujeres proponen que si ella pudiera encontrar el amor todo sería genial”, advierte. “Me aseguré de que ella (Gala) fuera su propia heroína al final del día. Creo que ese mensaje es importante para las mujeres”.