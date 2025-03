Cómo es Adolescencia, la serie de Netflix que los críticos describen como “perfección total”

En apenas un par de días, Adolescencia ha logrado convertirse en lo más visto a nivel global en Netflix, una hazaña que pocas producciones consiguen.

La miniserie de cuatro episodios, dirigida por Phillip Barantini, no solo ha logrado cautivar a espectadores sino que también a los críticos: Tom Peck de The Times la ha descrito como “la perfección total”, mientras que Lucy Mangan de The Guardian aseguró que era “lo más cercano a la perfección televisiva” en varias décadas.

De qué se trata la serie Adolescencia

El drama británico que ha arrasado en el streaming tiene como protagonista Jamie Miller (interpretado por Owen Cooper), un chico de 13 años que ha sido detenido por ser el presunto asesino de su compañera de clase.

A medida que pasan los días, el inspector Luke Bascombe y la psicóloga Briony Ariston intentan entender qué fue lo que motivó a un adolescente de aspecto inocente a convertirse en un asesino, pero lo que encuentran no es nada sencillo.

Adolescencia fue lanzada el pasado 13 de marzo en Netflix. Foto: Netflix.

El uso excesivo de redes sociales, la cultura excel -que culpa a las mujeres de la falta de éxito de los hombres- y la desconexión de los padres con sus hijos, son apenas algunos de los problemas que aborda la desgarradora y compleja miniserie.

Cada uno de los episodios, que se extienden por una hora, tiene la particularidad que está filmado en una sola toma continua, también conocida como plano secuencia. Se trata de una técnica cinematográfica que se basa en filmar sin ningún corte, lo que brinda una mayor sensación de realidad.

“Solo tienes que pulsar grabar y, una hora después, pulsar detener”, dijo Barantini en un comunicado de Netflix. “No hay cortes. No hay ediciones. Una vez que se enciende el motor de producción, no se puede parar ni retroceder”.

La serie británica explora lo que llevó a un adolescente a asesinar a su compañera de clase. Foto: Netflix.

Qué inspiró la serie Adolescencia

Los creadores de la ficción británica han explicado que, después de ver numerosos informes sobre jóvenes atacando a mujeres en el Reino Unido, comenzaron a preguntarse qué estaba motivando ese tipo de incidentes en la sociedad actual.

“Ese fue el comienzo de nuestras conversaciones sobre la ira masculina, nuestra propia ira, nuestra propia crueldad. Intentábamos construir un retrato complejo de la masculinidad: de cómo nos formaron y cómo se forma a los adolescentes, de maneras muy similares, pero también con muchas diferencias”, explicó a CNN Jack Thorne, cocreador de la serie.

Thorne, junto a Stephen Graham, ingresaron a sitios como 4Chan y Reddit para desentrañar qué pensaría un adolescente como Jamie.

Allí se encontraron con que en realidad los chicos que navegan en internet no consumen contenido de figuras como Andrew Tate, influencer que admite ser misógino. Más bien, “consumen es a alguien que realmente disfruta de los videojuegos, la televisión o la música”, reveló Thorne.