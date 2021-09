Corbo: “En la economía alguien tiene que hacer la pega”

¿Coincide con el diagnóstico y la decisión del Banco Central de subir la TPM en 75 pb?

- Consideremos las circunstancias donde estamos. Estamos experimentando un gran dinamismo del gasto, que está alimentado por los cuantiosos apoyos fiscales, una política monetaria expansiva que fue necesaria en su momento, cuando estábamos en medio de la crisis, y los retiros de los fondos de pensiones. La demanda agregada está creciendo fuerte, con una inflación al alza y que se encamina a superar el 4% anual a fin de año y por encima; un PIB que ya recuperó su nivel precrisis, que pocos países ya lo han logrado. Lo ha hecho EEUU, lo ha hecho China. Nosotros el tercer trimestre ya vamos a estar en el potencial o por encima.

¿No se necesitan más estímulos?

- La economía ya no requiere estímulos por el lado de la demanda, la demanda hoy está desenfrenada y además existe la amenaza de un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Entonces ahora el mantenimiento de esta política monetaria muy expansiva, que fue muy necesaria en su momento al mitigar los efectos de la crisis en los hogares y las empresas, ya no es necesaria y aumenta indebidamente el riesgo de una mayor alza y más persistente de la inflación.

¿Era el momento entonces de empezar a retirar?

- Claro, es lo que he estado diciendo hace tiempo, era el momento de empezar a retirar los estímulos para mantener la estabilidad, un activo muy valioso para el país, que nos sirvió mucho en esta crisis, como también nos sirvió en la gran crisis financiera de 2008, que el BC tenga la credibilidad para poder hacer políticas de mitigación cuando venga shocks y también para amortiguar los ciclos. Lo que cabía ahora era continuar el proceso de normalización monetaria y con la fuerza que ha tomado, que sorprendió a todos, al BC y a todos los analistas. Cuando el BC en sus proyecciones anteriores la gente pensaba que estaba loco con la proyección que tenía de crecimiento, estaba en la punta, bueno ahora está superado. Lo que estamos viendo hoy el crecimiento del gasto no estaba en ese escenario el IFE universal, cuando el país lo que requiere hoy es un IFE focalizado en la gente que ha tenido dificultad para reincorporarse al mercado laboral. Además, está lo de los nuevos retiros con los que se amenaza ahora... O sea en la economía alguien tiene que hacer la pega, y el BC su pega es crear las condiciones para mantener la estabilidad, entonces ahora lo que tiene que hacer es subir la tasa. Lo que había que hacer era retirar el pie del acelerador para no darnos vuelta en el auto.

¿Deberían venir nuevas alzas en la TPM?

- Creo que es prudente haberla subido 75 pb. El mundo está enfrentando ahora los efectos de la variante delta, que están impactando la velocidad de recuperación de las economías avanzadas. Tenemos una nueva variante que apareció en la India que incluso es más contagiosa que la delta, entonces hay riesgos todavía. Está bien el salto que dio ahora y tiene que irse moviendo hacia una tasa neutral, que está más cerca de 3,5%, 3,75% que del 1,5% que quedó ahora. Pero esta vez no podía darse el lujo de subir solo 0,25 pp cuando tenemos hoy una economía que se encamina rápidamente al sobrecalentamiento y que le van a dar un empujón adicional con la política fiscal expansiva. No tiene ningún sentido el IFE universal.

¿Qué cree usted que deberían leer los parlamentarios y el Ejecutivo de esta decisión?

- Que claramente el riesgo de una aceleración de la inflación es alto. Lo mismo se está discutiendo en parte en EE.UU. pero en Chile es peor todavía porque acá le estamos dando estímulo a la vena con el IFE universal, cuando el EE.UU. los programas se han ido reduciendo. Los programas fiscales de apoyo a los hogares ya no se requieren, porque tienen liquidez acumulada en los EE.UU. con las transferencias que ya le dieron. Nosotros acá le permitimos retirar ahorros de largo plazo para tenerlos disponible en el corto plazo, lo cual aparte de que debilita las pensiones en Chile claramente teníamos este problema.