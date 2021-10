Cuarto retiro: PS se cuadra con Provoste, mientras senadores DC siguen en duda

Veinte minutos a puertas cerradas estuvieron reunidos ayer tres de los principales actores democratacristianos frente al proyecto del cuarto retiro: la presidenta del Senado, Ximena Rincón; el vicepresidente Jorge Pizarro y la senadora Yasna Provoste. El motivo formal era que la extitular del hemiciclo y hoy candidata presidencial entregara la campana formalmente a la nueva mesa.

Pero se esperaba que esa también fuera la oportunidad para que los DC discutieron si se cuadrarán o no frente al cuarto retiro de los fondos de AFP que ya inició su tramitación en el Senado, y que tiene a Provoste en el lado de los parlamentarios a favor y a Pizarro, Rincón y la senadora DC, Carolina Goic, entre eventuales votos de rechazo.

El encuentro que ayer sostuvo Provoste con los senadores DC -según reafirman sus cercanos- era el primero que sostenían cara a cara desde que la iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados por 94 votos a favor.

En la oposición preocupa que la discusión por el cuarto retiro afecte la candidatura presidencial de Provoste, que públicamente ha defendido esa opción y que hoy arriesga aparecer sin el apoyo de su propio colectivo. Por eso, la bancada de diputados DC, apenas se aprobó el proyecto la semana pasada, se fijó la meta de convencer a Pizarro, Goic y a Rincón de votar favorablemente.

En el marco de esas gestiones los diputados falangistas aceptaron una invitación de Rincón para debatir sobre política contingente. La cita originalmente se realizaría este martes en la noche.

“Hay que apoyar a Yasna de todas maneras, pero también hay que ver lo mejor para el país, porque hay que reconocer que el proyecto del cuarto retiro es muy malo”, advierte uno de los senadores de la falange, manifestando que lo primero debiese ser el norte al momento de debatir su posición frente al proyecto.

Desde el comité indican que aún no han concertado una postura común. Argumentan que no se han podido reunir, porque el senador Francisco Huenchumilla aún no regresa a las sesiones presenciales, y la senadora Provoste anda en campaña. El fin de semana, sin embargo, se reunieron por Zoom, pero no lograron una postura común sobre el cuarto retiro.

Por su lado, la senadora Rincón admitió que como oposición ya están analizando la forma de mejorar el proyecto: “Es necesario buscar un equilibrio para avanzar en un proyecto que mejore la regulación y las condiciones, para lograr los votos y que esto se apruebe. Estamos trabajando los equipos de distintos colegas para ver si existe o no ese espacio”.

PS cierra filas

Mientras los senadores de la DC no logran llegar a un punto común, en el PS y en el PPD las filas están más o menos ordenadas.

De hecho, en lunes en la noche la comisión política del PS adoptó varias decisiones. Una de ellas fue solicitar explícitamente a los senadores de la colectividad que aprueben el proyecto de cuarto retiro como una muestra de respaldo a la candidatura de Provoste.

Ello provocó que hoy los parlamentarios que habían expresado sus reparos públicamente fueran aceptando que las condiciones cambiaron y que era necesario apoyar el proyecto.

“Me inclino a que con ciertos ajustes aprobemos el cuarto retiro. Cada día que pasa estoy más abierto a este proyecto”, indicaba el senador Juan Pablo Letelier.

Una posición similar ha señalado en privado el senador José Miguel Insulza, quien está por mejorar el proyecto incluyendo el pago de impuestos a los sectores de mayores ingresos.

Fuentes cercanas al comité aseguran que de los nueve senadores, ocho ya están a favor y sólo estaría reticente el senador Carlos Montes (PS), quien ha dicho que este proyecto “era una mala idea”. Por ahora, fuentes cercanas a él manifiestan que está meditando “en conciencia”.

En tanto, en el PPD, fuentes senatoriales calculan que cuentan con siete votos, y sólo estaría en duda el del senador Ricardo Lagos, que ha expresado abiertamente su rechazo cuando declaró: ”Lo que está en la Cámara no tiene razón para ser aprobado”.

En la oposición recalcan que ni Montes ni Lagos van a la reelección y, por ende, se sienten con la independencia suficiente para votar, aunque desde el PS confían en que el parlamentario por Santiago Oriente terminará apoyando la idea.

Cada día que pasa el debate del proyecto se acerca más a las elecciones fijadas para el 21 de noviembre.

Este miércoles, la Comisión de Constitución comenzará a analizar el proyecto con la presencia de los dos ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Cerda y Patricio Melero.

Para la próxima semana invitará a los órganos técnicos, como el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que en los últimos días ha levantado una alerta respecto de la redacción del proyecto que permitió retirar también de las pensiones con rentas vitalicias. Temor en el que muchos senadores de oposición han coincidido.

La subsiguiente semana del 18 de octubre es semana distrital, por lo que recién la última semana podría estar votándose en la comisión y, probablemente, a inicios de noviembre en la sala.

“Ese proyecto del retiro está muy presionado por la discusión presidencial, por lo tanto, va a ser muy importante lo que se debata en la Comisión de Constitución y aquí el Ejecutivo perdió una vez más la oportunidad de discutir la reforma de pensiones en serio”, admitía Rincón, desestimando que el debate se vaya a apurar en el Senado.