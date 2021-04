“A no dormirse con Sammis Reyes”: el sueño de un chileno en la NFL se pone serio

El nombre de Sammis Reyes ha ganado notoriedad durante estos últimos días. De ser reconocido como ex seleccionado chileno de básquetbol, pasó a ser visto como el primer deportista nacional con opciones reales de entrar a la NFL. Un sueño que para el nacido en Maipú está cada vez más cerca. El trabajo realizado en el Pro Day junto a la ayuda del Programa Internacional de Proyección de Talentos de la liga lo han puesto bajo la mirada de especialistas y franquicias. El chileno vive momentos claves para su asalto al profesionalismo.

Ha cambiado su cuerpo, su forma de correr y su deporte. Una transformación total para lograr el objetivo de ser parte de un plantel de la NFL. Un anhelo por el que miles de deportistas luchan cada año, pero que pocos pueden alcanzar. Por eso cada oportunidad para mostrar su talento debe ser aprovechada al máximo, más aún cuando eres chileno y nunca has jugado fútbol americano de manera profesional.

Reyes llegó a Estados Unidos entusiasmado por el basquetbol. Fanático de LeBron James, sus dos metros de altura lo transformaron rápidamente en una promesa del tablero y entendió que para triunfar debía ir donde estaban las estrellas. En el país de los 50 estados jugó en a nivel secundario y universitario, pero el salto al profesionalismo no se dio. Asumió esa realidad y al terminar su experiencia en Tulane, equipo universitario de la NCAA I, encontró en el fútbol americano su revancha con el deporte de alto rendimiento. Aconsejado por expertos y ex jugadores el chileno logró entrar al International Player Pathway Program.

Sammis Reyes durante su paso por el equipo de básquetbol de Tulane (Instagram Sammis Reyes)

A grandes rasgos, el programa busca darle oportunidades a los jugadores internacionales dentro de la liga, permitiéndoles ingresar a los equipos de práctica de diferentes franquicias. Cada año se elije al azar una de las ocho divisiones de la liga, para que sean sus equipos los que reciban a los prospectos. En total serán cuatro equipos los que “seleccionen” a los mejores jugadores internacionales del programa, dándoles la oportunidad de luchar por un cupo en el listado final de 53 jugadores que completan la plantilla que va a la temporada regular.

Algunos de ellos también podrán ingresar por el Draft, pero este no es el caso de Sammis Reyes. El chileno, que se desempeña en la posición de Tight End (ala cerrada), es actualmente considerado como agente libre y no como jugador elegible, permitiéndole ser fichado por cualquier de la liga, pero no a través de la tradicional ceremonia. De tomar esa opción, perdería la oportunidad de ser reclutado a través del programa, provocando que no pueda entrar en el equipo de práctica durante 2021. Sería jugarse el todo o nada, aunque en cualquier franquicia del país y no en la división elegida aleatoriamente por la NFL.

El camino que tomará el chileno es incierto, ya que muchos expertos han destacado su labor en el Pro Day, una actividad donde los deportistas pueden demostrar sus capacidades físicas antes los veedores de todo el país. Incluso el Twitter oficial de la NFL compartió su actuación durante la actividad en Florida, siendo el único postulante de esa jornada que tuvo visibilidad en las redes de la liga. Las miradas están sobre el chileno, prueba de que el sueño comienza a hacerse realidad.

Fue ahí que el apellido Reyes explotó en las redes sociales. El atleta deslumbró en las pruebas y destacó por su increíble carrera de 4,65 segundos en 40 yardas y un sorprendente salto vertical de 40 pulgadas. Sus números llamaron la atención de todos los presentes en las inmediaciones de la Universidad de Florida, institución que invitó a la actividad a los once participantes del programa internacional.

Uno de los que se mostró más entusiasmado fue la eminencia de la liga, Scott Pioli. El ex Gerente General de los Kansas City Chiefs y Vice Presidente de Personal de los New England Patriots durante los años 2001 y 2008, alabó las marcas del ex seleccionado nacional de basquetbol, mostrándose convencido de que estará jugando en la NFL durante la temporada venidera. “Tiene una historia increíble e hizo unas marcas geniales, demostrando que tiene un tremendo estado. He estado siguiendo a los chicos del Programa Internacional y puedo decir que son grandes jugadores. Ya hemos visto a jugadores de básquetbol que vienen a la liga y tras entrenar y prepararse se convierten en grandes atletas en la NFL”, declaró el elegido cinco veces Ejecutivo del Año de la liga, a los canales oficiales de la actividad. En sus propias redes sociales también llamó a “no quedarse dormido” con el chileno.

Ahora solo queda esperar para conocer el futuro para Sammis Reyes. El atleta de 25 años sigue entrenando y preparándose para cumplir su sueño. Los ojos están por sobre él y lo asume con impulso. Nació para volar, ya sea clavando un mate o propulsándose para anotar un touchdown. Por ahora esa última es la que le quita el sueño, vivió su propia metamorfosis para lograrlo. La NFL está a un paso, uno que cada día parece más cercano.