Adiós, Libertadores: la UC pierde con Flamengo y pone fin al objetivo de los octavos

Para mantener sus opciones en la Copa Libertadores, Universidad Católica debía salir airosa del Maracaná, visitando a uno de los colosos del continente y candidato de fierro a quedarse con el certamen. Y sin el entrenador, porque Ariel Holan dio positivo a Covid-19. Esta hazaña a la que apostaba el tetracampeón chileno chocó de lleno con la realidad. Si bien Flamengo no atraviesa por su mejor momento (aparece 16° en el Brasileirao, entre 20 equipos) y el técnico portugués Paulo Sousa está cuestionado, las diferencias entre los cariocas y los franjeados son notorias y se vieron en Río de Janeiro.

El Rubro-Negro le ganó a los cruzados con un contundente 3-0 y no solo se asegura la primera plaza del grupo H, sino que, de pasada, eliminó a la UC. En paralelo, Talleres de Córdoba empató con Sporting Cristal en Lima (terminó con 10) y también avanzó de ronda. Duro adiós para el monarca del fútbol nacional. Objetivo no cumplido.

La UC no solo lamentó la ausencia de su entrenador. También la de Fabián Orellana, su elemento más destacado en el último tiempo. Su reemplazante fue Diego Valencia. El resto fue el mismo equipo que venció a Unión La Calera, en el redebut de Holan. La duda era si iba a salir con cuatro en el fondo o una línea de tres. Católica arrancó mostrando un 4-4-2, que luego mutó hacia una defensa de 3/5 por el devenir del compromiso. Pero más allá de los dibujos, lo cierto es que la defensa estudiantil no fue lo eficiente y segura que se requiere para este tipo de partidos. Porque el más mínimo espacio que le dejas a delanteros como Bruno Henrique y Gabigol es un pecado.

Recién a los siete minutos de partido, el Mengao abrió la cuenta, gracias a un cabezazo de Willian Arao, luego de un tiro de esquina. La débil marca en la pelota detenida le permitió al jugador conectar libre el envío del uruguayo De Arrascaeta. Cada vez que el Fla aceleró en ofensiva, la UC lo pasó mal. Por eso mismo, el mejor de los cruzados en el encuentro fue Sebastián Pérez. El Zanahoria sacó, a lo menos, cinco pelotas de gol, lo que hubiese significado una sentencia más dolorosa.

A la Católica le costó salir jugando desde su área. Asta-buruaga y Paz no tienen la salida limpia de Valber Huerta (uno que siguen extrañando en San Carlos de Apoquindo). Tampoco Pérez es Dituro, por lo tanto el balón se regalaba con rapidez. Esto iba aparejado con la presión alta de los cariocas, sobre todo en el arranque. En los 13′, la primera de los chilenos fue un cabezazo desviado de Cuevas.

Pese a registrar el 54% de posesión de balón en el primer lapso, la UC no hizo mucho daño en la portería de Hugo (Valencia remató al poste, cuando el lapso inicial se terminaba). Y además, tampoco podía darse el lujo de regalarse en el fondo al tener una defensa permeable. Y el Fla, sin ser avasallador, apuró en los momentos precisos y se puso 2-0. En los 39′, armaron una jugada muy pulcra, que definió Everton Ribeiro, que cabeceó en área chica luego de un pivoteo de Bruno Henrique.

La derrota parcial en Brasil, más el empate que estaba consiguiendo Talleres en Perú, sacaba de carrera a los nacionales en el certamen, con una fecha más por disputar.

Para la segunda parte, el elenco de Paulo Sousa se dedicó más a administrar la ventaja. No tuvo complejos en cederle el control del balón a Católica. El punto es que aquello no significó, necesariamente, un mayor y mejor poderío ofensivo de la visita. Fernando Zampedri no tuvo opciones con ventaja, mientras que la presencia de Diego Valencia en la construcción era esporádica. Se cargó a la izquierda, como puntero. El único que trataba de romper líneas era Felipe Gutiérrez.

En los 90′, un zurdazo de Pedro estableció el 3-0 final.

Lo que viene

La hazaña no se concretó y Universidad Católica no estará entre los 16 mejores de la Libertadores, lo que sí consiguió en la edición de 2021 con Gustavo Poyet. El año pasado compartió el grupo con Argentinos Juniors, Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Medellín.

Lo que le queda al equipo de Ariel Holan es aferrarse al tercer puesto de la zona, para acceder a la Copa Sudamericana. Cerrará su participación el próximo martes 24 de mayo, recibiendo a Talleres de Córdoba. Una victoria le permite acabar en el tercer lugar. Le conviene también que Sporting Cristal, el elenco que le competirá por eso, debe visitar a Flamengo.

Y de cara al segundo semestre, la misión del retornado cuerpo técnico será reestructurar una plantilla que no ha dado con el tono previsto para esta temporada, para que los objetivos trazados no se vayan terminando prematuramente. Ya tienen uno menos.

Ficha del partido

Flamengo 3: Hugo; Matheuzinho (70′, Rodinei), R. Caio, Pablo, Ayrton; W. Arao, A. Pereira (78′, J. Gomes); E. Ribeiro, G. De Arrascaeta (85′, Victor Hugo), B. Henrique (70′, Lázaro); y Gabriel Barbosa (70′, Pedro). DT: P. Sousa.

U. Católica 0: S. Pérez; A. Astudillo (46′, R. Rebolledo), T. Asta-buruaga, N. Paz (54′, G. Tapia), A. Parot; J. P. Fuenzalida, I. Saavedra, F. Gutiérrez, C. Cuevas; D. Valencia y F. Zampedri. DT: J. Esparis.

Goles: 1-0, 7′, Willian Arao, cabezazo tras córner de De Arrascaeta; 2-0, 39′, E. Ribeiro, cabezazo tras pivoteo de Henrique; 3-0, 90′, Pedro, enganche y zurdazo.

Árbitro: J. Ospina (COL). Amonestó a A. Pereira, Matheuzinho, Arao (F); Astudillo, Gutiérrez, Tapia (UC).

Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Asistieron 43.532 personas.