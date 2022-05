Gustavo Quinteros: “Es un orgullo y un honor ser tenido en cuenta para dirigir a la Selección”

Gustavo Quinteros se deja querer. Su campaña en Colo Colo hoy lo tiene como uno de los principales candidatos a la banca de la Roja. El DT del Cacique no esconde su orgullo, aunque prefiere concentrarse en el desafío de clasificar a los albos para los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Hoy no quiero hablar de ese tema, no estoy metido en ese tema... Estoy metido en Colo Colo y el partido con River. Solamente puedo decir que es un orgullo y un honor ser tenido en cuenta para dirigir a la Selección, pero no voy a decir más que eso, porque hoy pensamos todo el tiempo en el partido de copa y en el domingo contra O’Higgins y luego contra Fortaleza. Más allá de eso no voy”, indicó.

En ese sentido, el santafesino explicó las diferencias entre dirigir a un club y a una selección. “El trabajo día a día es muy lindo, exigente, pero te da a veces mucha más tranquilidad para poder plasmar en la cancha rápido lo que quieres, porque tienes a los jugadores todos los días. Entonces, en cuatro semanas la propuesta se ve en el campo”, comentó. Y añadió: “En una selección los tienes cada tres o cuatro meses, esperar que vengan bien; que los jugadores jueguen en sus clubes y tienes a veces solo dos o tres días para entrenar. En ese sentido necesitas más tiempo para que el equipo juegue de la manera ideal. Estar en un club como Colo Colo es muy lindo, dirigir una selección también, pero la diferencia es tener a los jugadores todos los días”, sostuvo el DT, que ya tiene experiencias conduciendo a Bolivia y Ecuador.

En relación al duelo frente a River Plate, el entrenador recordó su experiencia en el Monumental de Buenos Aires, precisamente con las selecciones que dirigió: “Con Ecuador pudimos ganar en esa cancha y con Bolivia empatamos. Ojalá que con Colo Colo podamos seguir sacando resultados. Estoy muy motivado, tengo ganas de que el partido ya se empiece a jugar, de ver al equipo bien y de que cada jugador pueda dar el máximo a su mejor nivel”.

“Esperamos no equivocarnos en los pequeños detalles y que haya un buen arbitraje. Va a ser igual o más difícil que el de Santiago, que fue un partido táctico, cerrado, sin diferencias futbolísticas... Se definió por detalles, un error nuestro del arquero que no controla un centro y el error del árbitro que no ve una falta”, apuntó.

Al ser consultado si se conformaba con una igualdad ante el cuadro millonario, Quinteros respondió: “No sé si firmo el empate, pero nos sirve de acuerdo con el resultado en Perú. Vamos a ir a ganar, como siempre, pero al jugar con River en Buenos Aires, es muy bueno el empate”.