Álvaro Brun tras la derrota en su debut con la U: “No tuvimos la claridad que tenemos que tener”

Universidad de Chile cayó por 1-0 ante O’Higgins y perdió su invicto de local en el Campeonato Nacional. El partido estuvo marcado por la temprana anotación de Carlos Muñoz, quien marcó el único tanto del encuentro a los cuatro minutos.

La U no pudo sobreponerse al gol y se vio ampliamente dominada por un enérgico equipo rancagüino. No obstante, el encuentro cambió en el segundo tiempo, pues Cristóbal Castillo fue expulsado por una dura entrada a Camilo Moya. Esto le dio otro aire a los azules, que con más ganas que fútbol, intentaron sin éxito empatar el resultado y desaprovecharon la oportunidad para ubicarse en la primera posición del torneo.

En ese marco, Álvaro Brun, uno de los nuevos refuerzos de la U, se refirió a la derrota. “Lo buscamos. Me parece que fuimos hasta el último minuto y no tuvimos la claridad que tenemos que tener”.

“Lamentablemente no pudimos ganar. Lo buscamos por todos lados, con errores, con virtudes, pero lo buscamos. Me parece que fuimos hasta el último minuto. No tuvimos la claridad que tenemos que tener y nos vamos derrotados. Quedan muchas cosas por mejorar, seguramente lo vamos a hablar. Tenemos al frente un partido hermoso para dar vuelta la cara”, indicó el volante central, haciendo referencia a Superclásico del próximo domingo.

“Va a ser un partido hermoso. Ya sabemos la manera cómo encararlo y tenemos que cortar la racha que tenemos en contra. Estamos fuertes, estamos bien”, complementó sobre el partido ante los albos.

El uruguayo también habló sobre gol tempranero que sufrieron y cómo este marcó el desarrollo del partido. “Quedamos expuesto con esa jugada, la perdimos en salida. Cuando intentas jugar pasan esas cosas, que quedas bien abierto. Llegamos tarde y son errores compartidos. Hay que hacerse cargo, pero me voy con eso de que fuimos a buscar por todos lados, con los cambios que tuvimos, abriendo la cancha, tirando centros de tres cuartos. Lo buscamos de todas las maneras, pero no pudimos”.

“No somos un equipo anárquico, no somos un equipo que no quiere. Hoy nos faltaron ideas, sí. Nos faltan cosas que tenemos que mejorar porque queremos poner a la U lo más arriba posible”, sentenció el jugador de 34 años.

Universidad de Chile suma su segunda derrota consecutiva. Foto: Agencia Uno.

Celebran en Rancagua

Uno de los jugadores más destacados de O’Higgins fue Pedro Pablo Hernández, quien lideró la presión en zona alta y ordenó tácticamente al equipo.

“Desde un principio quisimos marcar nuestra idea, creo que se vio y por eso tuvimos posibilidades y situaciones claras. Después, con un hombre menos y con un rival así, se te hace complicado, pero el equipo supo sufrir y nos llevamos los tres puntos”, indicó Hernández.

“Manejamos la pelota once contra once. Ellos salieron a jugarlo (cuando se quedaron con diez jugadores), pero tuvimos claridad, no estuvimos nerviosos. En el segundo tiempo tuvieron dos situaciones claras, pero creo que manejamos bien el partido. Estoy contento por el triunfo, volver a casa con tres puntos contra un rival así, es importante”, añadió el futbolista de 35 años.

El exseleccionado nacional habló sobre el gran funcionamiento defensivo del cuadro celeste, que los tiene como el equipo menos batido con solo dos goles en contra. “Trabajamos desde los delanteros, ellos son los primeros defensores. No llegan tan claros y nosotros estamos bien parados, así que contentos porque mantuvimos esa ventaja. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, ahora nos metemos arriba, pero hay que pensar en lo que viene”.