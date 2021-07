Andy Murray: “Djokovic tiene la mayor chance de ganar el título de mejor de la historia”

Es fanático y leyenda a la vez. Andy Murray (34) adora con locura los Juegos que le brindan un estatus de semidiós. Si de tenis olímpico se trata, el británico es, entre muy pocos, de las más grandes figuras de la historia. En Londres 2012, sobre el pasto del colorido y atípico ambiente de Wimbledon arrasó en la final con Roger Federer. En el cemento de Río, con la numerosa hinchada argentina en su contra, aguantó la potencia de Del Potro para así convertirse en el único singlista con oros en dos ediciones consecutivas. Y en Tokio, con una atmósfera atípica, sin espectadores y con una pandemia haciendo interferencia, se da el gusto de haberse recuperado de las lesiones que lo retiraron (no por mucho) para defender la seguidilla de medallas que guarda en casa. Luego de vencer en su debut del dobles en dupla con Joe Salisbury al binomio francés, le agradece en voz alta a todos los del Team GB que lo estuvieron alentando. A pesar de la rareza de estos Juegos, Sir Andy los goza.

Otro tenista masculino también tiene dos oros olímpicos, pero en la misma cita, ¿Cómo compara el logro de Nicolás Massú con el suyo?

Lo que hizo Nicolás fue increíble. Lo digo con mucho respeto: nadie creía por entonces que podría ganar una medalla. Yo era favorito tanto en Londres como en Río, entonces, en términos de expectativas, el logro de Massú fue por lejos mejor que el mío. Sin el favoritismo, acabó ganando dos medallas y ambas de oro. Es alucinante.

¿Fue inspirador para usted ver lo que hizo en Atenas?

Es un buen tipo que siempre ha trabajado extremadamente duro, con una ética laboral genial. Es muy apasionado y sobre todo sacaba esa pasión jugando por su equipo nacional. Siempre será espectacular para él y para Chile, que haya conseguido tal hazaña. Lo mismo con González, que además ganó medalla en Beijing. Le ganó a Blake en semis y luego perdió con Nadal en la final. Me acuerdo muy bien.

¿Qué es lo que tanto le encanta sobre los Juegos?

El tenis es distinto en los Juegos Olímpicos. Cuando los tenistas juegan por su país, se hace mucho más especial tanto para el atleta como para la gente. Es precisamente lo que amo de esta competición. Realmente es una pena que no haya nadie aquí para mirar. Por mi parte, daré lo mejor por llevarme otra medalla para Gran Bretaña.

Más de la mitad del Top 50 no quiso venir.

No lo puedo entender. Personalmente no comprendo por qué los tenistas toman esa clase de decisiones. Estos eventos son fantásticos. Sé que no es lo mismo sin la gente y hay algunas restricciones este año, pero es especial de igual manera. Tienes muy pocas oportunidades en tu carrera para disputar unos Juegos. Para mí es lo mejor que puede existir en el deporte.

¿Algún mensaje para los ausentes?

A los tenistas jóvenes mi consejo es: “Si no estás seguro de venir a unos Juegos, sólo ven y experiméntalos una vez. Si no te gusta, está bien, no tienes que volver, pero al menos pruébalos”. Yo los amo y los disfruto al máximo. Todo jugador debería venir y darles una chance.

Grand Slam u oro olímpico. ¿Qué es más sabroso?

Diría que las medallas. Es que yo sé cuán especial es la sensación de colgarse una, lo que para mí fue fascinante. Ambos son grandiosos, pero no muchos tenistas pueden decir que tienen medallas olímpicas. Son escasas porque vienen únicamente cada cuatro años…y yo tengo dos doradas.

¿Estos Juegos serán determinantes en la discusión sobre el mejor tenista de todos los tiempos?

No lo sé. Si lo gana Novak (ayer debutó venciendo al boliviano Hugo Dellien por un doble 6-2), será un extra para su currículum. Ya es uno de los mejores y si gana el oro, no sé si lo cambia. No quiero elegir entre los tres ya que siguen compitiendo, pero sí que Djokovic ganará unos cuantos grand slams más. Sin dudas que tiene la mayor chance de ganar el título de mejor de la historia cuando los tres se retiren. Es increíble lo que está haciendo este año. Será muy difícil bajarlo acá en Tokio.