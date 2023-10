Berizzo apunta a Marcelino Núñez y asume su incómodo presente en la Roja: “El cuestionamiento es parte de nuestro trabajo, lo merezcas o no”

Chile cae goleado ante Venezuela por 3-0 de visita y la presión vuelve a recaer sobre Eduardo Berizzo. Ni el empate ante Colombia ni la victoria ante Perú logran calmar las aguas para el DT de la Roja, quien es cuestionado de manera transversal. En conferencia de prensa habló sobre aquello y expuso sus sensaciones tras un golpe fuerte para el proceso mundialista de 2026.

Fue una conversación directa, pero donde evitó ser categórico con el rendimiento de sus seleccionados. Alabó la actuación de algunos y enfatizó con que un 0-3 fue demasiado para lo que se vio en la cancha venezolana. Eso sí, tuvo palabras para la expulsión de Marcelino Núñez.

“Un primer tiempo bien jugado, con ocasiones a favor. Los errores se pagan. El final del primer tiempo pone a nuestro rival en ventaja con una pérdida nuestra, producto de un error. Luego la expulsión descompensa el partido. Los errores a este nivel se pagan se pagan con derrotas. El partido se nos escapa”, comenzó relatando el ex entrenador de O’Higgins y el Celta de Vigo.

Aquella fue la primera mención a la doble amarilla del mediocampista del Norwich, pero no la última. “Desequilibra totalmente el partido. Un partido que habíamos vuelto a iniciar el segundo tiempo con dominio, con llegada. Quedarte con diez te castiga muchísimo este nivel. Evidentemente desconozco cuál había sido la reacción o la segunda tarjeta. Supongo que empujar al árbitro, una cosa incorrecta, claro que sí”, lanzó.

Obviamente la derrota obligó a preguntarle al DT sobre su presente en la banca nacional, la cual cada vez tiene más cuestionamientos. “La crítica es parte de nuestro trabajo lo merezcas o no lo merezcas. Cuando pierdes la crítica aparece y el entrenador es el culpable. Lo que hay que hacer es mantenerse frío, equilibrado. Hoy cometimos errores en la salida del balón que nos castigaron hasta el gol y después la expulsión no hizo el partido cuesta arriba. Hay que seguir, hay que pensar en positivo. No te puedes lamentar porque en 15 días vuelves a jugar otra fecha FIFA”, reflexionó.

También Berizzo tuvo comentarios en torno al ambiente que se vive dentro del plantel tras este golpe y si el resultado reflejó lo que se vio en la cancha. “Después de un partido así, evidentemente el ánimo está tocado. Tenemos que aprender de los errores. Ese es el mensaje. Esta eliminatoria te castiga y te castiga con goles. A mi entender, no era un partido para este marcador. Si algo lo explica es los errores y la expulsión, y eso ha sido responsabilidad nuestra. Así que revisar el partido, aprender de los errores y crecer”, lanzó.

Finalmente, valoró su rendimiento en estas Eliminatorias y lo que mostraron sus dirigidos en el duelo. Destacó lo hecho en los primeros 45 minutos. “Cuatro partidos de Eliminatorias. Ganamos en casa, empatamos en casa, perdimos fuera, y hoy creo que en un partido ingrato para nosotros, con un control del partido muy bueno en la primera parte, nos encontramos con una derrota inesperada. El análisis se hará al final. Aquí esta eliminatoria te prueba cada 15 días, hay que recuperarse rápido y pensar en la próxima fecha FIFA”, cerró.