Cartelera de martes: Aránguiz en vivo y Bryant en recuerdo

Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz, 13.30 por DirecTV Sports 612

Más que un recuerdo de la NBA. El duelo jugado el 13 de abril de 2016 en el Staples Center de Los Angeles es una muestra de la trascendencia del fallecido Kobe Bryant en el básquetbol. El estadounidense fue clave en este enfrentamiento, con una marca de puntos poco común para dar un final al juego muy distinto al que se iba perfilando con el correr de los minutos. Era su duelo de despedida.

Más de baloncesto y otros deportes

Roger Federer vs Juan Martin del Potro, 11.00 por ESPN

La final del US Open 2009 entre el suizo y el argentino.

Unbroken, 15.26 por Golden Plus

Película con la historia real del atleta olímpico estadounidense Louis Zamperini y su duro paso por la Segunda Guerra Mundial.

30 For 30: This Is What They Want, 22.00 por ESPN3

Un documental sobre la carrera del tenista estadounidense Jimmy Connors.

The Scheme, 0.48 por HBO Signature

De trasnoche otro documental, esta vez sobre un oscuro caso que manchó el sistema de reclutamiento de deportistas que aún son estudiantes en Estados Unidos.

Fútbol, hasta en vivo

U. Católica vs. U. de Chile, 10.40 por CDF Básico

No es solo un clásico universitario más, sino que en un único partido, en Concepción, se define al campeón de la Supercopa 2016.

U. de Chile vs. U. de Concepción, 12.20 por CDF Básico

Otro partido por una Supercopa, esta vez, el choque de 2015 en Temuco.

EN VIVO Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen, 14.30 por DirecTV Sports 610

La Copa de Alemania también está de vuelta. El equipo del chileno Charles Aránguiz juega como visita este choque a partido único de semifinales.

Atlético Nacional vs. San Lorenzo, 20.00 por DirecTV Sports 610

El compromiso de ida por las finales de la Copa Sudamericana 2002, jugado el 27 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.