Colo Colo suma a volante de 36 años como carta de última hora para suplir a César Fuentes

Hasta ayer por la tarde, Colo Colo estaba absolutamente resignado a no poder cerrar ningún fichaje para reemplazar a César Fuentes, gravemente lesionado en Copa Libertadores. Esto debido a lo exigente del artículo 14 de las bases del torneo de Primera División, que complicaba la ilusión de los albos para poder llenar ese nuevo cupo. Y solo un milagro podía cumplir con el deseo de Jorge Almirón, lo que ocurrió esta tarde.

Después de mucho buscar y ya con la dirigencia del Cacique bastante resignada, fue el propio DT quien tuvo una propuesta de último minuto. Así fue como llegaron en horas de la noche al nombre del volante argentino Gonzalo Castellani, quien estaba libre de Defensa y Justicia. El transandino fue contactado y rápidamente mostró su disposición al llamado de los albos.

Fue tan rápida la voluntad del exjugador de Unión La Calera que viajó de inmediato al país y a esta hora se está sometiendo a los exámenes médicos de rigor para estampar su firmar en el cuadro popular por una temporada. Por su parte, el directorio de Blanco y Negro estuvo de acuerdo con su fichaje.

Los elogios para el DT

Jorge Almirón había dirigido a Castellani en Godoy Cruz y cuando el DT arribó a Colo Colo, el volante expresó su satisfacción por este nuevo paso. “Es un técnico muy bueno en todo sentido y las veces que me ha tocado compartir con él me he sentido muy cómodo. Por su estilo y es una de las cosas que lo caracteriza, su estilo de juego lo tiene muy acoplado”, comentó en ESPN.

Quizás sin imaginar en ese momento que sería parte del plantel, el jugador de 36 años manifestó su vaticinio sobre el entrenador. “Seguramente en Colo Colo le va a ir muy bien por los jugadores que tiene, por la jerarquía. Me ha enseñado cosas, me ha hecho ver el fútbol de otra manera y espero que le vaya muy bien”, destacó.