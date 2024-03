Duro revés para Jorge Almirón: las razones de Colo Colo para no reemplazar a César Fuentes

La clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores le dio un nuevo aire a Colo Colo. Desde el punto de vista económico, los albos aseguraron US$ 4,1 millones, con la posibilidad de sumar US$ 330 mil por cada partido ganado y alrededor de US$ 500 mil por los tres partidos que juegue como local. Sin embargo, ese buen momento contrasta con una compleja situación tras la grave lesión de César Fuentes, quien se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y estará cerca de seis meses fuera de las canchas.

El infortunio producido durante la revancha ante Sportivo Trinidense le abrió una posibilidad al Cacique de buscar un nuevo refuerzo para enfrentar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El propio DT Jorge Almirón pidió sumar a alguien más. E, incluso, el gerente deportivo Daniel Morón se mostró ilusionado con la opción de satisfacer el pedido del entrenador.

“Estamos trabajando con respecto a una incorporación, que es la única que podemos hacer producto de la lesión de César. Ahora tenemos un espacio de dos semanas para volver a competir, lo que le viene bien al equipo, así que ahí estamos esperando encontrar el jugador que queremos, que buscamos. No es fácil en un mercado que está cerrado casi en todos lados, donde todos los equipos están conformados sacar un jugador de algún equipo no es fácil, es como si quisieran venir a sacarnos un jugador a nosotros, no sería fácil. Pero estamos en esa búsqueda. Todavía tenemos un plazo de tiempo y esperamos poder encontrarlo”, expresó la semana pasada.

El choque con la realidad

El Artículo 14 de las bases del torneo de Primera División ilusionaba a los albos para poder llenar ese nuevo cupo. “Habiéndose dado inicio al Campeonato, en el caso de que un jugador que hubiese participado en algún partido, durante la disputa de la primera rueda fuere afectado por incapacidad física definitiva para la práctica del fútbol, sufriera lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excediere de 120 días, o falleciera, el equipo por el cual estuviere inscrito podrá reemplazarlo por otro jugador por lo que reste de campeonato”, señala la norma en términos generales.

Sin embargo, con el correr de los días la dirigencia del Cacique, según pudo averiguar El Deportivo, se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que imaginó, pues tras consultar internamente con la ANFP cómo operaba la normativa, recibieron como respuesta que la única posibilidad de sumar a un nuevo jugador es que llegue en condición de libre, debido a que el TMS está cerrado. De este modo, las opciones de sumar una carta realmente competitiva para el plan de Almirón se esfuman en su totalidad.

De hecho, al conocer este difícil escenario, la dirigencia se resigna a no poder sumar un nuevo nombre para completar el plantel, que se ha visto algo corto en los desafíos que ha enfrentado, especialmente cuando han debido dosificar. Así, Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Guillermo Paiva fueron las nuevas incorporaciones para esta temporada. A ellos se sumó Cristián Zavala, quien retorno de su préstamo en Curicó Unido.