“Cosas que sólo pasan en mi Chile”: Sammis Reyes se baja a ayudar a empujar un auto en la calle

Sammis Reyes ha llamado la atención en nuestro país durante los últimos meses. Primero durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, instancia en la que trabajó como comentarista deportivo. Y, ahora, el exjugador del Washington Commanders de la NFL hizo noticia por un curioso registro que se viralizó en las redes sociales en donde él es protagonista.

Esto porque el nacido en Talcahuano no dudó en ayudar a un grupo de personas que tenían su auto ‘en pana’, por lo que se bajó, se sacó la polera y, acompañado de otro sujeto, se puso a empujar hasta que el auto partió.

Posteriormente, el deportista, de 28 años, habló un poco con quien lo ayudó en esta improvisada tarea, le dio la mano y se dirigió trotando nuevamente hacia su vehículo.

“Feliz de ayudar a mi gente”

Este hecho ocurrió durante la noche de año nuevo. Ante la masividad que alcanzó el registro, fue el propio Reyes quien salió a comentar el tema, y se lo tomó con humor: “Cosas que sólo pasan en mi Chile querido para año nuevo. Siempre feliz de ayudar a mi gente”, comenzó escribiendo en la red social Instagram.

“Siempre que se pueda ayudar, lo vamos a hacer”, puso como respuesta precisamente al video. Hasta ahora, este comentario tiene 10.729 ‘me gusta’ y 156 respuestas.

Quiere volver

Cabe destacar que el año pasado Sammis Reyes dijo que quería volver a jugar este 2024 en la NFL luego de recuperarse de la conmoción cerebral que sufrió.

“Extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de tres meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”, publicó en su Instagram.