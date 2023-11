“He decidido volver a jugar”: Sammis Reyes se ilusiona con un retorno a la NFL en 2024

Tres meses después de su retiro forzado, el chileno Sammis Reyes vuelve a poner a la NFL en su horizonte. Quiere volver a jugar en la liga de fútbol más importante del planeta, un sueño que se vio frustrado por una conmoción cerebral en la pretemporada con los Jacksonville Jaguars.

Ahora todo ha quedado atrás para el chileno, quien se muestra decidido a vivir una nueva experiencia en el fútbol americano. “Voy a volver a la NFL para la temporada de 2024″, fue la primera de sus publicaciones en torno al tema.

Minutos después, también a través de Instagram, detalló un poco más su decisión de salir del retiro. “Extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de tres meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”, expuso.

De esta manera Reyes intentará reabrir un episodio que en agosto de 2023 se terminó de golpe. “Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba. Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL. Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud”, comentó en aquella oportunidad.

La situación se produjo solo semanas después de que fuese contratado por los Jacksonville Jaguars, uno de los equipos más prometedores de la liga, quienes incluso la temporada pasada lograron llegar a playoffs, cayendo en la zona divisional ante los Kansas City Chiefs. Su llegada a la franquicia de Florida era un impulso para su carrera y un paso definitivo. “Queríamos ir a un equipo ganador, un equipo donde realmente pudiese hacer algo especial y este equipo está en esa conversación. Además, con Jacksonville siempre sentimos que yo encajaba mejor en el plantel”, confesó en una entrevista con La Tercera.

Reyes debutó en la NFL en 2021 donde jugó por los Washington Commanders. Ahí participó de diversos partidos y fue parte del equipo de jugadas especiales. Una lesión lo hizo salir de la franquicia y probar suerte con los Chicago Bears, con quienes entrenó a lo largo de la temporada 2022 pero sin jugar partidos. En 2024 y tras no poder debutar con los Jaguars, buscará un nuevo paso en su carrera.