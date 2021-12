Cristian Paulucci: “No me quiero olvidar de Poyet, sería un acto de cobardía de mi parte”

Universidad Católica es tetracampeón. Los Cruzados vencieron con comodidad a Everton por 3 a 0 en Viña del Mar y levantaron el cuarto campeonato nacional consecutivo en torneos largos. Una hazaña histórica de los de la franja que consiguen algo que es inédito en Chile.

Para el técnico cruzado, Cristian Paulucci, lo conseguido por la UC este año fue un logro. Por eso, partió agradeciendo el trabajo de los jugadores y, también, el de Gustavo Poyet, con quien, dice, formaron una gran amistad.

“Estoy muy contento. Me habían ofrecido una o dos veces Huachipato y estaba cumpliendo otras funciones y no correspondía. Me tocó acá, vine a tratar de hacer lo mejor. Me ayudaron a la formación. No me quiero olvidar de Gustavo Poyet, a quien le mando un gran saludo, porque hicimos una excelente amistad. Las cosas del fútbol él sabe que son así. Aprendí muchas cosas de él. No me quiero olvidar de eso, sería un acto de cobardía de mi parte”, contó en primera instancia a los micrófonos de TNT Sports.

Luego, el DT del tetracampeón habló sobre el club, el modelo, y todo lo que lograron este año. “En un momento como este lo único que quiero hacer es agradecer. A mi hijo, a mi mujer. Tratar de disfrutar, esto es soñado. En 15 días haber ganado lo que ganamos, increíble. Es un plantel espectacular. Unos dirigentes de primera. Un club modelo. Nosotros sabíamos que podíamos lograr eso. Estamos muy contentos”, dijo.

Sobre su futuro, Paulucci no quiso dar luces. Explicó que vive el momento y que lo que quiere hacer ahora es disfrutar este hecho inédito en el balompié chileno.

“Lo único que quiero hacer esta noche es disfrutar. Como dije siempre, poner la cabeza en lo que viene ahora. Tratar de estar con los compañeros del staff, que hicieron un trabajo notable. Este club es muy grande por la calidad de los seres humanos que tiene dentro. No me quiero olvidar de nadie”, sostuvo.

Finalmente, sobre su paso de ser ayudante técnico a dirigir a los cruzados, el argentino explicó que él siempre se enfocó en el bienestar de la UC por sobre todo lo demás.

“La celebración es siempre. Yo celebro como soy. Como soy en la cancha y en el campo. Ir de frente, ser pasional, a veces me equivoco como todo el mundo, pero nunca hago daño. Muchas veces digo que se me sale la cadena, pero con respeto y buscando el bien para la institución”, dijo.

Finalmente, en conferencia de prensa, el DT cruzado se refirió al duelo que tuvo con Colo Colo durante el campeonato. En ese sentido, fue enfático al decir que la UC fue superior siempre y que tenía claro que el Cacique no podría aguantar el ritmo del torneo.

“Lo expliqué antes. Estábamos golpeados. pero íbamos a dar guerra o batalla hasta el final. Esas fueron mis palabras. No es lindo perder un clásico pero sabíamos que lo habíamos perdido por el cansancio. Y sabíamos que Colo Colo se iba a caer en algún momento. Y pasó lo que tenía que pasar. El mejor plantel y equipo se quedó con el torneo. Era cuestión de paciencia y enfocarse en hacer las cosas como las hicimos siempre”, espetó el director técnico de la franja.