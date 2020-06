Crovetto y críticas de Mailliard: “Los premios usualmente traen este tipo de declaraciones"

Ha pasado una semana desde que Francisca Crovetto alcanzara el Premio Nacional del Deporte 2019 y todavía persisten críticas a su designación, una de ellas fue de la canoísta María José Mailliard, quien atribuyó a otras razones la elección de la tiradora skeet.

“En Chile pesan mucho más las relaciones interpersonales que los méritos deportivos. Creo que el año 2019 fue mi mejor temporada, tuve un montón de resultados buenos y, de verdad, una de mis metas era obtener el Premio Nacional del Deporte. Y me da tristeza, porque el deporte no es caridad, sino que se trata de lucha y de éxitos", dijo a As Chile.

“Mira, la verdad que es poco lo que puedo decir al respecto...”, parte señalando Crovetto, al ser consultada por La Tercera. Sin embargo, tampoco se muestra sorprendida: “Los premios usualmente traen este tipo de declaraciones, y cada persona puede considerar mejores unos argumentos que otros a la hora de decidir. Eso es parte de un país donde se ejerce la libre expresión y yo la valoro”.

Sobre sus méritos, la deportista olímpica destaca la gran temporada que tuvo. “El 2019 fue un tremendo año no solo para mí (uno de los mejores de mi carrera), sino para todo el deporte chileno. Cualquiera de mis compañeros habría sido un justo ganador. Y yo me habría alegrado y aplaudido a quien lo hubiese ganado. Es importante que tengamos la capacidad de alegrarnos por los triunfos de todos. En estos momentos estoy feliz y honrada con este reconocimiento y disfrutándolo mucho con mi familia", sostiene.

También se generó una polémica por la no postulación de Joaquín Niemann y Christian Garin, dos de los mejores deportistas chilenos del año pasado, debido a las exigencias del reglamento del galardón, que dice que solo el Comité Olímpico, el Paralímpico, el deporte militar y las federaciones que se hayan acogido a la nueva normativa que las convierte en Federaciones Deportivas Nacionales pueden hacerlo. Es decir, no el medio centenar de organizaciones que integran el COCh, sino un grupo de 15 que ha hecho ese trámite. El golf no está en dicha condición y la de tenis sí. Sin embargo, esta última afirma que nunca recibieron la carta certificada que llegó a sus oficinas, las que además fueron asaltadas hace algunas semanas.

Ante este hecho, Crovetto también tiene su opinión. “Estoy segura de que no hubo intención de dejarlos fuera de la postulación; pensar eso es no saber nada del deporte chileno. Creo que fue una situación lamentable, pero originada porque al parecer no todas las federaciones podían proponer deportistas. Tengo claro que tanto Joaquín como Christian ganarán este premio en algún momento de sus carreras, ambos son jóvenes y con un futuro súper prometedor”, sentencia.