Jaime San Martín, profesor Titular U. de Chile, obtiene el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023

Este jueves 24 de agosto, el ingeniero civil matemático y Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Jaime San Martín, recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023, entregado por el Ministerio de Educación. El académico, magíster y doctor en Estadística de la Universidad Purdue de Estados Unidos, es investigador asociado del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la U. de Chile, donde fue director desde 2007 a 2011. Además, fue director del DIM entre los años 1994 y 1997.

El jurado, que resolvió por unanimidad, estuvo integrado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz Eissmann, designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH); la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, María Cecilia Hidalgo; y la más reciente galardonada, la astrónoma de la Casa de Bello, Mónica Rubio. Adicionalmente, participó de la deliberación la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Echeverry.

“En virtud de sus antecedentes y visto todos los elementos por parte del jurado, basamos nuestra decisión considerando su excelencia, el reconocimiento internacional en el área de las probabilidades y sus resultados matemáticos, que han dado un nuevo marco teórico para una serie de otras disciplinas científicas también. Asimismo, se evaluó su destacada capacidad para formar matemáticos y su liderazgo en la creación de infraestructura a nivel nacional, como ha sido el Laboratorio Computacional de Alto Rendimiento y también el Laboratorio de Astroinformática en el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile”, señaló el ministro Cataldo.

El galardonado, que asistió presencialmente a recibir el premio, se mostró muy agradecido. “El premio no es mío, el premio le pertenece a mucha gente: a mis profesores (...), a mis colegas de la Universidad de Chile (...) y quisiera agradecer no solo a la Universidad de Chile, sino al sistema universitario. He tenido el placer de conocer profundamente el sistema universitario chileno, las universidades tradicionales, las universidades nuevas, y Chile tiene un gran capital ahí, un capital que tenemos que potenciar de todas maneras”, señaló.

La Rectora Rosa Devés, en tanto, extendió sus felicitaciones al galardonado. “Para la Universidad de Chile es un orgullo el reconocimiento que el Dr. Jaime San Martín ha recibido con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Su trabajo científico de excelencia no solo ha significado un aporte a la comprensión profunda en el área de las matemáticas, sino que se proyecta hacia aplicaciones en distintos campos del saber. Además de su vasta labor formadora, es necesario destacar su contribución a la creación de institucionalidad científica, como el Laboratorio Nacional de Alto Rendimiento que beneficia a investigadores en un amplio rango de instituciones. Su trabajo académico y estos grandes proyectos nacionales ponen a Chile a la vanguardia de la ciencia para resolver problemas complejos de nuestra sociedad”, dijo.

El decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la U. de Chile, Francisco Martínez, enfatizó por su parte que “es motivo de enorme orgullo para la FCFM el Premio Nacional de Ciencias Exactas otorgado a nuestro académico Jaime San Martín. Él es un notable investigador y un profesor muy dedicado y querido por sus estudiantes, quien además tiene un extraordinario compromiso con la Universidad de Chile en todo su quehacer, aportando siempre con opiniones lúcidas, generosas y con visión pública. Sus acciones hablan por sí mismas y reflejan el sentido público que enaltece a nuestra Universidad”.

La principal área de investigación del profesor San Martín es la teoría de la probabilidad, más específicamente el cálculo estocástico, el movimiento browniano, la teoría del potencial y las distribuciones cuasi estacionarias. Además, trabaja en el análisis matricial y sus conexiones con la probabilidad.

La postulación del director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC) fue realizada por Servet Martínez, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1993 y profesor titular del DIM de la Universidad de Chile.