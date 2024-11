¿Gusto a poco? El balance de Tiago Nunes para la temporada de la UC

Tiago Nunes sabe que son tiempos de balance en Universidad Católica. Pese a que en Cruzados ya confirmaron que el entrenador seguirá al mando del equipo en la temporada 2025, el panorama institucional puede variar en San Carlos de Apoquindo dependiendo de la competencia internacional a la que acceda. Ya tienen asegurado estar en una. Este fin de semana un triunfo (o un empate, si se dan ciertos resultados) los lleva a la Copa Libertadores. Una caída los dirige tan solo a la Sudamericana. La UC ya suma dos años sin ir a la máxima competencia continental. Dos temporadas sin recibir aquel aliciente económico. Además, también suman cursos seguidos siendo eliminados en la primera ronda del segundo certamen subcontinental en importancia. No quieren repetir la historia.

Para el elenco franjeado es imperativo sumar ante Coquimbo Unido. Un contrincante que en la primera rueda los venció en la Cuarta Región. “Ha probado ser un rival bastante duro desde el comienzo de la temporada, cuando nos eliminaron en la pre Sudamericana y cuando los visitamos, teniendo nueve jugadores menos en esa ocasión. Es un equipo muy competitivo, es difícil atacar de manera eficaz, defiende muy bien y tiene una transición muy rápida. Llegamos más maduros y experimentados a este partido. Nuestra obligación es ganar”, señaló Nunes este jueves.

Tiago Nunes le da instrucciones a Gonzalo Tapia. Foto: Photosport

A la hora de externalizar las metas, el brasileño prefiere no dramatizar a la hora de ponerse en el caso de una caída. Pero sabe lo que podría provocar. “No diría que sería un fracaso, eso sería no intentarlo. Si podría ser visto como una derrota, por la expectativa que tenemos. En algún minuto del torneo estuvimos para pelear el título. No sería un fracaso no ir a Libertadores, la Sudamericana es un torneo importante también, yo lo gané y te abre bastantes puertas, pero la Libertadores es la competencia más relevante y ojalá podamos estar”, estableció.

También valora el crecimiento que tuvo la UC desde su arribo. Asumiendo que también tuvieron bajón en el segundo semestre. “La diferencia fue creer que el equipo podía ir por más. La forma en que el equipo jugaba antes está más cercano a lo que ha sido su historia, pero no se condice a las características de los jugadores que hay en el plantel. Si ponemos en perspectiva como encontramos el equipo, en el puesto 12, hay una diferencia bastante grande”, aseguró.

La ansiedad del estadio

No es un misterio que en la UC ha sido un tema grande el hecho de llevar dos temporadas fuera de San Carlos de Apoquindo. Sin ir más lejos, la racha que significó el tetracampeonato se cortó justo el año en que empezaron los trabajos de remodelación en el recinto. Nunes, que llegó a inicios de 2024, también asume que ser locales en su recinto podría tenerlo en una posición distinta. “No es una excusa, pero es la estadística: nos cuesta más al jugar en diferentes estadios, esos puntos que no ganamos de local nos impidieron pelear el torneo”, dijo.

En esa línea, destaca la competitividad que ha tenido el actual Campeonato Nacional, que coronará a Colo Colo o a Universidad de Chile este domingo. “Ha sido un torneo competitivo, bastante parejo, con todos peleando por algo. Ojalá en la próxima temporada más equipos se refuercen y haya más equipos peleando el título. Colo Colo y la U están muy parejos, creo que con el ritmo internacional que adquirió Colo Colo llega un poco más preparado”, declaró.

Nunes establece sus metas. Foto: Photosport.

La idea estudiantil es ser locales en San Carlos, que a esa altura ya tendrá nombre nuevo, el mayor tiempo posible durante 2025. Según pudo averiguar El Deportivo, se ponen como meta máxima el cuarto mes del próximo año. “Nuestro programa sigue contemplando inauguración en marzo o abril, pero con varios desafíos de por medio”, dicen desde Cruzados. Incluso, asumen que al momento de empezar a ejercer la localía aún se estarán realizando obras menores.

¿Qué sucederá con Tapia?

En Universidad Católica también asumen que Gonzalo Tapia será pretendido por clubes de diversos mercados. Por eso el entrenador no tiene ningún reparo en reconocer que ha conversado con el ariete, que ha logrado su mejor versión con el brasileño como DT. “Le dije los clubes a los que no debería ir en Brasil, creo que hay equipos que matan deportivamente al jugador. Tiene que elegir bien, ver las condiciones”, contó.

De esta forma, asume que el mercado de su país es el más competitivo de Sudamérica y que Tapia puede recalar allá en el corto plazo. “Están los mejores extranjeros que se pueden traer, tienen plata. Es un torneo muy parejo, hay siete equipos peleando el título. Cuando se fue a Gremio, a Aravena le dije que tendría que tener paciencia, no jugó en 45 días y hoy es titular. Es un motivo de felicidad. Acá hay buen potencial para jugar en Brasil y otras ligas”, añadió.