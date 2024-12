El emotivo recuerdo de la nieta de René Orozco: “La U ya no existiría si no es por mi abuelo”

René Orozco falleció a los 94 años. El histórico expresidente de Universidad de Chile será velado este sábado desde las 10 horas, en la iglesia de los Domínicos. Luego a las 15 horas, se llevará a cabo el funeral del emblemático dirigente. En su familia están tranquilos. En conversación con El Deportivo, Francisca Orozco, nieta del extimonel azul, habla del legado de su abuelo y su período en el fútbol nacional.

¿Cuál es el legado de su abuelo en Universidad de Chile?

Bueno, para mí, sin duda, él dejó un legado que va a ser imborrable en la U. Creo que no solamente en la U, sino que a nivel de todo el fútbol chileno y el deporte en general. Dejó el legado de creer en un deporte sin fines de lucro, el deporte como medio para ayudar a la gente a hacer mejoras, a prevenir el consumo de drogas y de alcohol. Él creía en la U como una gran familia, más que como solamente un club de fútbol. Su legado va a trascender un montón. Hemos recibido muchas muestras de cariño de todos los lados, desde todos los equipos.

¿Siguió viendo a la U en sus últimos años?

Siempre sintió que a la U se la habían robado, que cuando llegó a Azul Azul, la U perdió su alma. Él siempre fue de la U. Siempre estuvo pendiente de lo que pasaba, hasta en los últimos años. Trató también de apoyar el proceso de reestructuración de la Corfuch. Cuando le pidieron ayuda, lo hizo. Me mandaba a mí, porque él ya estaba mayor, a entregar todos los antecedentes que se necesitaban para poder reactivar la Corfuch. Estaba muy dispuesto a ayudar.

¿Siguió la campaña de la U este año?

No mucho, pero igual nosotros le íbamos contando. Ya tenía 94 años, estaba muy viejito, pero igual nosotros le íbamos contando y se puso contento cuando le dijimos que la U fue campeón de la Copa Chile. También se ponía muy contento cuando perdía a Colo Colo y la Católica.

La figura del chuncho lo acompañó hasta su fallecimiento...

Ese búho se lo tejió mi prima y fue su acompañante durante todo el último año. Él lo tomaba en las manos y le gustaba tenerlo y lo pedía. ‘¿Dónde está mi búho?’, nos preguntaba. Él tenía una colección de chunchos en la casa. Siempre fue de la U, hasta el final. Mi abuela siempre cuenta la anécdota de que mi tía se estaba por casar y en ese mismo día había partido a las seis y mi tía se casaba a las ocho y mi abuelo estaba en el estadio. Y se fue desde el estadio al matrimonio.

¿Qué quería para la U en el futuro?

Él quería que la U volviera a ser de la Universidad de Chile. Quería que fuera un club social, que hubiera conciencia social dentro del club, que hubiera acción social. Que fuera como lo que él hizo con la escuelita, que no fuera solamente una empresa. Él ahora veía que se manejaba más como una empresa y no como lo que había tratado de crear cuando estaba.

¿Nunca pensó en volver a la U?

No, porque cuando la U se hizo sociedad anónima perdió el interés. Siempre estuvo pendiente de todo lo que pasaba, tanto como en la U como en el país, él era un gran como promotor de la justicia social, si se puede decir así, de la igualdad de derechos. Eso retrata muy bien como lo que él esperaba de la U y de Chile en general.

¿Cree que su abuelo cambió la historia de la U?

Justo vamos a celebrar los 30 años del título de 1994, cuando salimos campeones después de 25 años. Creo que ese fue su primer paso para cambiar la historia de la U.

¿Dónde estaría la U ahora si no llegaba René Orozco?

Nosotros creemos que él y todo su equipo de trabajo, también obviamente los jugadores, le pusieron mucho corazón y mucha garra para sacar a la U de donde estaba. Se formó como un buen equipo para poder hacer crecer a la U en ese momento. No sé dónde estaría la U ahora. Quizás la U ya no existiría si no es por mi abuelo. Era una de las posibilidades cuando él asumió la presidencia.