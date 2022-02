El Ingeniero no se inmuta por el triunfo: “No hay euforia y no nos sentimos en la final”

Real Betis dio un paso gigante para regresar a la final a la Copa del Rey, tras 22 años. Un logro inédito también para su técnico, Manuel Pellegrini, quien se mostró satisfecho por el triunfo 2-1 en la semifinal de ida, en casa de Rayo Vallecano.

Sin embargo, el propio DT explicó que “en el fútbol ningún resultado permite la confianza absoluta. Se han visto equipos que han perdido 4-0 y dieron vuelta el resultado. No nos podemos confiar en la vuelta, estamos consciente de que no hemos lograda nada, faltan 90 minutos y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. La próxima semana jugamos por la Europa League y ya veremos quiénes jugarán”.

Sobre el mismo punto, el santiaguino insistió que “no hay euforia ninguna. Hay alegría porque dimos el primer paso. El 2-1 no es un marcador definitivo. Nos vamos contentos, pero falta mucho. No hay euforia y no nos sentimos clasificados a la final”.

El compromiso del plantel

Una de las virtudes que ha tenido el equipo andaluz es que, pese a las rotaciones de jugadores, siempre encuentra la fórmula para llegar al éxito. Así también lo analizó el Ingeniero.

“Como técnico extraño todos los que no estén disponibles. Para uno es más fácil cuando abundan los jugadores. Por eso todo esto es mérito de este plantel. Somos el único español que está vivo en tres competiciones y eso es gracias al compromiso de los 25 futbolistas del plantel”, aseguró el ex West Ham de Inglaterra.

Asimismo, el adiestrador destacó las buenas actuaciones de los dos goleadores del equipo verdiblanco, con actuaciones clave para ekl triunfio en Vallecas.

“Dentro de los buenos funcionamientos de equipo, lo esencial son los rendimientos individuales. Borja hizo un gran partido, aguantó bien la preparación de las jugadas ofensivas nuestras y tuvo una gran dinámica. En el caso de Carvalho, volvió a demostrar el nivel en que está, muy inserto en el funcionamiento del equipo, viene bien en la defensiva y hace daño con el balón en la ofensiva”, explicó Pellegrini.

Consultado sobre si hubiera querido jugar la vuelta la próxima semana, contestó que “me da lo mismo si el duelo es la próxima semana o en un mes. Ahora tenemos que centrarnos en el Levante por LaLiga y después jugar la Europa League. Todos los partidos los enfrentamos de la misma manera. Ya lo he dicho, tenemos que jugar 14 partidos en 40 días. De acuerdo con eso haremos los análisis pertinentes en lo físico y lo táctico para ver las mejores situaciones”.

Una llave que no se definirá con un gol de visita doble, en caso de igual diferencia. Y así lo comentó el técnico: “A nosotros no nos perjudica, sobre todo cuando las reglas son igual para los equipos. No hay perjuicios, anteriormente se mantenía la importancia del gol doble en el alargue y ahora se retiró. Tenemos la ventaja de un gol y tenemos que salir a ganar en casa desde el primer minuto”.