El menosprecio del histórico Luis Cristaldo: “Chile es uno de los equipos a los que se le puede sacar puntos de visita”

Bolivia logró al menos un alivio en las Eliminatorias Sudamericanas. La goleada de 4-0 sobre Venezuela, en El Alto a 4.150 m sobre el nivel del mar, inyecta nuevo optimismo al medio altiplánico. Sin embargo, ahora viene Chile en Santiago, “un rival histórico”, dice el exmundialista Luis Cristaldo. En conversación con El Deportivo, reconoció que la Roja es el rival preciso para confirmar el repunte y “cambiar la imagen de que solo se gana por la altura”. Sobre Ricardo Gareca, afirmó que “no lo vamos a juzgar por solo un partido”.

¿Cómo están las cosas en Bolivia tras el triunfo?

Cuando se gana siempre es bonito. Antes no se había jugado con el convencimiento que mostraron los jugadores. Pero solo en el segundo tiempo, porque en el primer hizo poco y nada. En el segundo tuvo más situaciones, realizó un mejor planteamiento en cuanto a juego. Había que ganar y se salió del fondo.

¿Qué opina que se jugara a tanta altura?

Es una decisión del DT y de la dirigencia, hay que respetarla. Se logró lo que se quería, que era ganar, pero también tienen que demostrarlo como visitantes para pelear una clasificación. Ahora esperamos que ese ritmo de juego lo muestren en Chile, fuera del país.

En Venezuela dicen que su equipo jugó con algunos suplentes para medirse luego con Uruguay…

Los venezolanos no jugaron muy bien, tuvieron mucha imprecisión, no dieron dos pases seguidos. Bolivia le quitó el invicto de cinco fechas. No jugaron a nada, no estaban convencidos.

También se quejaron de jugar en esas condiciones…

Las Eliminatorias Sudamericanas son así, siempre está todo abierto, se juegan en muchos lugares geográficos, se juega a 40 grados de calor, con humedad y eso también afecta. Los entrenadores siempre buscan situaciones más convenientes.

¿Bolivia saca demasiada ventaja con eso?

Eso es lo que se opina en Sudamérica. Ganar afuera es la única manera de borrar eso, cambiar esa historia, acallar esos cometarios adversos.

¿Cómo ve el duelo ante Chile?

Es un partido clave, ahí veremos si está cambiando algo en Bolivia. Se debe afrontar el duelo con el mismo atrevimiento que acá, yendo para adelante. Tiene que hacer daño desde el inicio. Tenemos que empezar a pensar en jugar de la misma manera como local y visitante.

¿Qué le pareció la Roja en Argentina?

Chile necesita ganar porque tiene que recuperarse. Contra Argentina, al final, pasó lo que se veía venir, había mucho respeto. Chile tenía capacidad para hacer algo más ante Argentina para lo que hizo, pero le tuvo mucho respeto... Contra Argentina tuvo muchas dudas a la hora de atacar y eso no lo puedes hacer ante un rival como ese.

¿Se equivocó el técnico Ricardo Gareca en el planteamiento?

Gareca es un buen técnico, pero es muy complicado contra Argentina, anímica y futbolísticamente, es complicado debutar por Eliminatorias ante una potencia como esa. No lo vamos a juzgar por un partido como este. Gareca no deja de ser un buen DT porque pierda contra Argentina.

Chile no anota hace siete partidos oficiales…

Yo creo que se ha hecho hincapié en otras cosas y no en marcar la diferencia de hacer goles, esa es la única manera de ganar, no gracias al verso. Se nota que a Chile le falta trabajo en la definición, porque eso hay que prepararlo... La gente lo ve bonito desde la tribuna, pero cuando entras a la cancha el arco se ve muy chiquito. Si no lo ensayas en los entrenamientos, difícil repercutirlo después en el campo.

¿Por dónde pasa el partido del martes?

Bolivia tiene que jugar de la misma manera, cambiar la mala imagen de que solo gana por la altura. Tal vez debe tomar algunas precauciones en el partido en Santiago. No colgarse del arco y buscar el milagro. Si Chile gana, Bolivia pasa a ser el penúltimo.

Pero Bolivia empató en sus dos últimas visitas a Santiago…

Pero no se puede jugar igual que en esos partidos. Se metió atrás y Carlos Lampe fue la figura, sacó todo. Chile no tuvo tranquilidad a la hora de definir. Eso no va a pasar todo el tiempo, te pueden sacudir y llevarte un resultado adverso, incluso abultado. Ojalá que no se repita.

¿Qué opina de la ausencia de Ramiro Vaca, una de las figuras de la Verde?

Ramiro Vaca debió tener en cuenta lo que hizo. Si te sacaban una amarilla, el partido que viene estabas afuera. Parece que nadie le avisó, encima quedas condicionado por una amarilla estúpida a los 13 minutos. Te pueden expulsar por algo tan infantil, tan poco profesional como sacarse la camiseta. Para mí, ni sabía, no estaba al tanto. No creo que haya existido una advertencia de los encargados.

¿Tiene un gusto especial ganar a Chile?

El medio siempre pone eso entre medio, pero a los jugadores nos gusta jugar al fútbol, sacar el nombre de nuestro país adelante. Uno tiene que ganar porque es fútbol, no por nada. Para el hincha, para el público, tiene un gusto especial. Hay una rivalidad histórica, es cierto.

¿Se la juega con algún resultado?

Va a estar difícil, pero tenemos oportunidades de ganar. Dentro de todos los equipos a los que tenemos que enfrentar Chile es uno de los equipos a los que se le puede sacar puntos, no como otras selecciones de mayor nivel.