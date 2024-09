Las quejas de Venezuela por la altura: “Puede suceder algo malo a un jugador y lo lamentaremos”

Bolivia dio el zarpazo y goleó 4-0 a Venezuela en el inicio de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido que se jugó a mayor altura sobre el nivel en la historia, después de que los altiplánicos decidieran llevar el encuentro a El Alto, a 4.150 m de altura.

“El resultado pasa un poco por ahí, no se puede jugar a esa altitud. Afecta mucho, yo tuve la oportunidad de jugar en La Paz que está a 3.600 m y se sufre mucho. Jugué y estuve en cuerpos técnicos, también me tocó jugar en Sucre… No se debería de jugar. Uno nota la diferencia”, dice a El Deportivo Alí Cañas, exayudante técnico de la Vinotinto.

Asimismo, agregó que “no es una vergüenza, pero perjudica mucho, no se ve un fútbol fluido, no se pueden establecer estrategias claras de juego, no se hacen partidos intensos, porque tú no te puedes arriesgar a corretear durante 90 minutos ya que el físico no te da”.

Y entrega las razones de esa resistencia. Según su opinión, practicar deporte competitivo en esas condiciones altera el rendimiento y la salud de los futbolistas.

“Por un tema médico no se puede jugar a tanta altura, en cualquier momento puede suceder algo malo a un jugador y lo estaremos lamentando”, dice el único representante de ese país en una Copa del Mundo, como ayudante de Ghana en Alemania 2006.

Al margen de la diferencia de goles, Cañas reconoció que el técnico Fernando Batista decidió dar descanso a parte de su plantel, siempre con la intención puesta en el duelo del martes.

“Yo creo que la estrategia de profesor Batista era sacar una alineación alternativa, para no desgastar tanto a los jugadores con miras al partido que se jugará ante Uruguay, el próximo martes”, explicó el exentrenador de Bucaramanga de Colombia.

“No sirve ni a Bolivia”

El nuevo adiestrador de los bolivianos, Óscar Villegas, tomó la drástica decisión de llevar el partido a ese recinto para sacar cierta ventaja. Sin embargo, el venezolano Cañas no cree que sea una buena idea.

“Para mí no debería de jugarse en esas condiciones. No es ventajoso siquiera para Bolivia, porque si fuera por eso clasificaría a todos los mundiales y no es así. Yo creo que a ellos también los perjudica de alguna manera”, sostuvo el exfuncionario de la Vinotinto.

En la misma línea, insistió en que “no es algo ventajista para los locales tampoco, ellos no van a las Copas del Mundo. No han ganado títulos en la Copa Libertadores y tampoco han llegado a alguna final. Esto no ayuda a ninguna selección. No se puede llegar y decir ‘vamos a apretar en el primer tiempo’, o ‘vamos a corretearlo durante los 90 minutos’. Eso no lo hace nadie”.

De la misma manera, el venezolano justificó la decisión de los altiplánicos: “esta es una decisión de la FIFA que lo permite, ante la petición de la federación boliviana. Es respetable, porque ellos eligen la sede, tendrán sus razones determinantes”.