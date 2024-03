El potente descargo de la U por el alto precio que Cobreloa le puso a las entradas

Este domingo 31 de marzo, a las 18 horas, Cobreloa recibe a Universidad de Chile en su estadio, Zorros del Desierto. El duelo marcará el retorno de los azules a Calama, para disputar un duelo por la Primera División del fútbol chileno, tras ocho años de ausencia.

Sin embargo, lo que debía ser una fiesta se transformó en polémica cuando se supo que la escuadra naranja le cobrará 40 mil pesos a los hinchas que no sean socios del club y quieran ocupar la galería (habrá sólo mil accesos para la visita).

“Nos enteramos de esa situación y no es un precio razonable para una entrada. hay cosas que arreglar en ese sentido, es un precio caro para la familia y para la gente que gusta del fútbol. No me quiero meter más allá, pero es un precio caro”, sostuvo el jugador de la U, Ignacio Tapia.

Luego agregó que “subiendo los precios no se llegará a ningún lado y no todos tienen la misma situación económica, porque sabemos que es muy disparejo todo. Entonces, hay que escuchar lo que dice la gente, ponerse en el lugar del otro y saber que no está bien”.

Zanjando el tema, el nacido en Concepción enfatizó que “no sé si alguien pagaría 40 mil pesos en un estadio, sabiendo los precios que se cobran por entrar a un estadio. Personalmente, no lo pagaría”.

Osorio jugando ante Francia.

Halagos para Osorio

Tapia también tuvo palabras para la buena actuación que tuvo su excompañero, Darío Osorio, en los encuentros de la Roja. “Se sabía que algún día llegaría a la Selección y en estos amistoso fue el más beneficiado o al que le fue mejor. Todos sabíamos lo que podía dar y creo que ayer (martes) quedó demostrado lo que puede entregar ahora y después también”, opinó.

Luego, y volviendo al plano local, el futbolista describió cuál es el estado sicológico que posee la escuadra estudiantil con el promisorio arranque que tuvieron en el Campeonato Chileno. “Estar en la parte alta de la tabla es muy distinto que estar peleando abajo, pero creo que la razón de eso es que vamos partido a partido y no vemos más allá”, verbalizó.

Y luego reveló que “no pensamos en ser campeones, sino en ganar el partido siguiente, en trabajar por obtener los tres puntos y no ir más allá, porque eso te va generando ansiedad y eso puede provocar que perdamos o que no hagamos un buen partido”.

Por último, Tapia concluyó que “creo que en cada partido vamos subiendo un escalón. No podemos hacer partidos perfectos, pero en intensidad y rendimiento, hubo un crecimiento... Hemos estado subiendo el nivel de la primera fecha hasta ahora”.

Mira la conferencia de Ignacio Tapia: