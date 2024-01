El secreto mejor guardado de Djokovic en Melbourne: “Estoy conectado a ese árbol; comencé a treparlo años atrás”

Novak Djokovic jugó por primera vez en Melbourne en 2005. 19 años después de aquello, no solo conoce a la perfección la ciudad, sino que también tiene un vínculo único con ella. Sin ir más lejos, es la persona que más veces ha levantado el trofeo en la historia del primer grande del calendario. Ya son diez y para este 2024 se ilusiona con el número once.

Una historia repleta de éxitos, donde siempre ha estado presente un singular personaje. No es un entrenador, ni un cancha en específico, sino un árbol. Su mejor amigo en Melbourne ha dicho incluso en alguna ocasión.

Todo se hizo público esta semana durante el Australian Open, cuando el serbio contó detalles sobre sus jornadas libres en medio del evento. “Me gusta visitar ciertos lugares que me han traído suerte y me hacen sentir bien. Por ejemplo, el Jardín Botánico que tenemos cerca. Es un parque estupendo donde me gusta pasar tiempo en soledad junto a la naturaleza, caminando descalzo, abrazando árboles, haciendo esas cosas. Me encanta hacerlo. Lo he hecho durante los últimos 15 años”, comentó el serbio.

Frase inocente quizás, pero que desató la locura entre los seguidores locales. Todos querían saber qué árbol era y en qué parte del extenso parque se encontraba. Nole, con risas aclaró que eso se mantendrá en secreto. “No puedo revelar cuál es, intentaré mantenerlo discreto, para que cuando esté allá tenga tiempo para mí solo. Me gusta recostarme y conectar con ese viejo amigo”, confesó días después en una de sus ruedas de prensas.

Fue ahí que también habló más en profundidad sobre su vínculo con la flora de la capital de Victoria. “Yo amo cada esquina del Jardín Botánico, creo que es un tesoro increíble para Melbourne tener ese nivel de parque y naturaleza en medio de la ciudad”, agregó.

Tan fue la atención que generó el tema que en esa rueda de prensa volvió a hablar del tema: “Estoy conectado a ese árbol, simplemente me gusta. Me gustan sus raíces, troncos, ramas, todo. Comencé a treparlo años atrás. Tenemos una conexión, eso es todo”, señaló.

El Jardín Botánico de Melbourne es uno de los parques más extensos de la ciudad y se encuentra solo a metros de la sede del Australian Open. En sus inmediaciones también se encuentran monumentos icónicos de la urbe como el Observatorio de Melbourne, la Casa de Gobierno de Victoria y el Santuario del Recuerdo en honor a los australianos que han combatido en guerra.