Con Adrián y los Dados Negros: Universidad Católica anuncia a Joaquín Torres con una curiosa presentación

Universidad Catolica prepara su ansiado debut por el Campeonato Nacional. El cuadro cruzado jugará este viernes ante Ñublense, en su estreno oficial en la temporada 2024.

En ese sentido, a solo horas del duelo ante los chillanejos, la UC anunció un nuevo fichaje para su equipo: Joaquín Torres es el sexto refuerzo para Nicolás Núñez.

El volante de 27 años recala a San Carlos de Apoquindo proveniente del Philadelphia Union de la Major League Soccer, donde jugó la última temporadas. Además, llega a préstamo por un año, con opción de compra.

Curiosa presentación

Torres entregó detalles de su llegada al cuadro precordillerano y se mostró feliz por su nuevo desafío: “Estoy muy contento con este paso en mi carrera, muy ilusionado, con expectativas altas y muchas ganas”, señaló en conversación con el club.

“Me motivó. Sé que es una gran institución, un equipo muy importante acá, tanto local como internacional. Sé que vengo a un equipo grande, entonces fue esa la motivación, venir a un gran equipo. Me encuentro en un momento donde tengo un poco de experiencia y un poco de juventud también. Es un momento equilibrado de mi carrera, donde creo que me siento muy bien”, complementó.

Además, se describió y se refirió a sus aspiraciones para la temporada: “Me describo como un jugador ofensivo. Me gusta jugar el uno contra uno. Trato mucho de hacer duelos, me gusta encarar e ir para adelante. Me gusta asociarme con los delanteros y asistir. Se van a encontrar con un jugador que va a tratar de ir para adelante, ganar duelos individuales, tratar de asistir o hacer goles”, indicó.

“En lo personal, tratar de sumar minutos, ganarme un puesto, tener rodaje y tratar de demostrar. De esa manera puedo ayudar mucho al equipo, que es lo primordial. Lo individual conlleva a lo grupal y mientras mejor esté, más puedo ayudar al grupo. Es un equipo grande y tenemos que pelear todos los frentes. Tenemos que ser protagonistas en las canchas donde vamos a jugar, sea de local o visitante. Tratar de pelear la liga y la copa lo máximo posible”, sentenció.

El argentino, de 27 años, es un volante ofensivo que también se puede desempeñar como extremo. Mide 1.67 y se destaca por su velocidad, atrevimiento y agilidad. Se formó en Newell’s Old Boys y cuenta con pasos por el Volos (Grecia) y el Montreal (MLS). En total, el transandino ha jugado 158 partidos en su carrera, acumulando 16 anotaciones y 15 asistencias. En detalle, en su última temporada, Torres disputó 17 duelos y marcó solo un gol.

Ahora, el volante llega a un cuestionado conjunto cruzado, que también busca su clasificación a la Copa Sudamericana. Para su fichaje, la UC realizó una particular presentación, que, incluso, contó con la participación de Adrián, de Adrián y los Dados Negros. El cantante le envió al jugador una “Tarjetita de invitación” para que fuera el nuevo refuerzo del club, haciendo alusión a su famosa canción.