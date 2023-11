El surf se vuelve a tomar Pichilemu: Punta de Lobos recibirá la última fecha del Circuito Nacional 2023

Pichilemu no descansa en este cierre de año. Tras dos semanas siendo sede de las competencias del surf en los Juegos Panamericanos, la ciudad de la sexta región se prepara para recibir la última fecha del Circuito Nacional de 2023 que se disputará en la playa de Punta de Lobos entre el seis y el nueve de diciembre.

Será la tercera parada del evento nacional que reúne a los mejores exponentes del país. Todo comenzó en enero en Reñaca, continuó durante mayo en Iquique y ahora se prepara para su definición en Pichilemu, la ciudad más importante del país para practicar la disciplina. La cercanía con las emociones vividas en Santiago 2023, no hacen más que aumentar las expectativas de lo que se espera será una verdadera fiesta del deporte.

El Punta de Lobos Pro tendrá entre sus participantes a grandes estrellas del país como Dominique Charrier, Martín Fuenzalida y Jessica Anderson. Esta última, protagonista del Team Chile en los Juegos Panamericanos.

Esta última fecha además servirá para definir a los campeones de 2023. De momento los líderes en la categoría Open son la joven iquiqueña Isidora Bultó y el viñamarino Maximiliano Cross, mientras que en Junior Sub 18 aparecen dos nombres que ilusionan con su proyección: Estela López de Puertecillo, quien quedó cuarta en Santiago 2023 y Noel de La Torre de Maitencillo, quien actualmente va tercero en el circuito latinoamericano de surf.

“Estamos muy contentos porque vuelven los Campeonatos Nacionales a Pichilemu luego de varios años, post pandemia, además con las categorías menores, algo que acá trabajamos fuertemente desde el Club de Surf Punta de Lobos y la comunidad local, para potenciar y apoyar a las nuevas generaciones”, señaló Marcel Charrier, presidente del Club de Surf de Punta de Lobos, que cuenta con el apoyo de SERNATU y el Seremi del Deporte de la región de O´Higgins.

El comentario de Charrier apunta también a una de las grandes novedades que tendrá esta edición: la inclusión de una competencia de las categorías de formación Infantiles Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

“Hacemos el llamado a la gente para que disfrute el estadio natural de olas que tenemos en Punta de Lobos, reserva mundial del surf, y ver este tremendo panorama familiar, siempre con mucho respeto hacia este entorno. Se debe preservar y cuidar nuestros espacios en Punta de Lobos, y en todas las playas de Chile. Agradecemos el apoyo del gobernador regional de O’Higgins Pablo Silva Amaya, ya que gracias a los fondos del FNDR 8% comunitario del Gobierno Regional, junto a su Consejo Regional y a la subvención municipal entregada a nuestro club por parte de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu como patrocinador, nos permitirá hacer un gran evento entregando $5.000.000 a repartir en premios en efectivo para los finalistas de todas las categorías”, agregó Charrier.

Este certamen se disputará en la modalidad denominada tabla corta y contará con un comité deportivo liderado por surfistas profesionales de gran relevancia para el país y la comunidad. Ramón Navarro, Diego Medina e Ignacio Vargas, entre otros, serán los encargados de decidir en qué sector de Punta de Lobos se realizará la competencia, lo que dependerá de las condiciones del mar y climatológicas.