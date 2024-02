Escándalo en la Copa Argentina: jugador de Chacarita es agredido con una botella y Pipo Gorosito dice que el futbolista la “cabeceó”

Los hechos de violencia en el fútbol se han propagado en la región, de manera preocupante. Es conocida la coyuntura de la actividad en Chile, detonada por lo sucedido en la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, con serios incidentes provocados por barrabravas del Cacique en la Galería Norte del Estadio Nacional, lo que tuvo como efecto dominó dificultades para el desarrollo del Torneo Nacional. También pasó en Paraguay, con históricos castigos para ultras de Cerro Porteño, tras protagonizar escenas lamentables en las gradas del Estadio Defensores del Chaco en enero pasado.

Ahora pasó al otro lado de la cordillera. Este jueves, el partido entre Tigre y Chacarita Juniors, por la Copa Argentina, terminó suspendido por un hecho de agresión en contra de un jugador, interrumpiendo el desarrollo normal del duelo, que se estaba jugando en el estadio de Arsenal de Sarandí (cancha neutral).

El Matador de Victoria, que dirige Néstor Raúl Gorosito, estaba ganando al Funebrero por 1-0. En el segundo tiempo, el futbolista Facundo Brandán, de Chacarita, recibe un botellazo en la cabeza, lanzado por un forofo de Tigre, quien posteriormente fue detenido. Ante este suceso, el agredido queda tendido en el campo de juego y recibe la atención médica respectiva. Luego se conoció que tenía la visión dificultosa en el ojo derecho. El árbitro Ariel Penel determina la suspensión del encuentro, que quedó en stand by al tratarse de un juego único de eliminación directa.

Además del escandaloso e intempestivo final del cotejo, las declaraciones de los testigos han generado revuelo. El propio Pipo Gorosito dio su versión sobre el incidente y sembró dudas acerca del suceso, dando a entender que Brandán “cabeceó” la botella a propósito.

“Está muy mal que tiren una botella. Los contrarios no son enemigos, son adversarios. Pero las imágenes son un poco confusas. El jugador de Chacarita (Brandán) corre a uno de Tigre y cabecea la botella. No hay que tirar una cosa así, pero tampoco cabecearla”, indicó el exjugador de Universidad Católica en diálogo con TyC Sports. Además de acusar a la víctima de la agresión de poner la cabeza para recibir el proyectil, el DT de Tigre le respondió al presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro, quien minutos antes había dicho que los incidentes “se podrían haber evitado” y culpó al “señor Gorosito” de no querer cambiar de banco de suplentes.

“Esto se podría haber evitado. Planteamos que poner al técnico detrás de la hinchada de Tigre podría ser peligroso. El señor Gorosito no quiso cambiar de banco y lo lamentamos. Se lo dije y él me respondió que me iba a cagar a trompadas (combos). Esto no es agradable para el fútbol”, denunció el dirigente del Funebrero. Pipo contestó: “El presidente de Chacarita dice algo que yo supuestamente dije en la semana. Una pavada (tontera) total. Cómo voy a decir yo que no cambiamos de vestuario o de banco. Son todas mentiras”.