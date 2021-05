MotoGP: Fabio Quartararo gana en Mugello con Dupasquier en la cabeza

La victoria de Fabio Quartararo en Italia se celebra con mesura. Todos en el paddock siguen teniendo a Jason Duspaquier en la memoria y en el caso del galo no es distinto. Logró abrochar su tercera carrera en la temporada y ampliar aún más su dominio en el Campeonato Mundial, pero de todas formas sus pensamientos solo estaban con el trágico fallecimiento del suizo. Joan Mir perdió el segundo lugar tras una decisión revisada una vez finalizada la carrera.

Cuando Quartararo logró terminar el recorrido se detuvo en la Arrabbiata 2, curva donde fue el accidente de Duspaquier, y levantó las manos al cielo. Un momento de emoción profunda en Mugello. La muerte de Jason ha pegado fuerte en los pilotos, que esta mañana corrieron sabiendo que uno de ellos ya no estaba aquí. Al llegar al podio no pudo contener las lagrimas y luego celebró con la bandera suiza. Hoy las celebraciones no son plenas.

La carrera mostró a un Quartararo descomunal. Líder absoluto y por lejos el mejor piloto de la temporada. Con la pole asegurada el día de ayer, el resultado de hoy pintaba obvio, terminando otra vez en lo más alto del podio. Al igual que en Doha y Portugal.

Joan Mir y Miguel Olivera, tuvieron que esperar una vez terminada la carrera para conocer sus posiciones. Pese a que el español había terminado segundo en pista, una revisión del FIM concluyó que había excedido los limites de la pista, revirtiendo las marcas. Con esto, el luso logra su mejor desempeño en la temporada.

Marc Márquez no pudo terminar la carrera y Jack Miller, ganador de las últimas dos carreras, terminó en la sexta posición. El panorama en el Mundial luce prometedor para Quartararo quien lidera con 105 puntos, 24 más que su perseguidor, Johann Zarco.