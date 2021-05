Jason Dupasquier en estado “muy grave” tras su accidente durante los clasificatorios del Moto3 en Mugello

Curva nueve del circuito de Mugello y la imagen es impactante. Decenas de paramédicos intentan desesperadamente estabilizar a Jason Dupasquier mientras el helicóptero de emergencia espera a escasos metros. Los pilotos, ya en los paddock tras la inmediata bandera roja, miran por las pantallas el momento de la colisión. En cosa de segundos, el suizo de 19 años perdió el control de su KTM y cayó fuertemente al piso. De golpe se ve al piloto Ayumu Sasaki volando por los aires, quien no pudo esquivar la moto de su compañero y conectó directamente con ella. La escalofriante escena marcó el fin de semana en Italia, provocando una incertidumbre generalizada por el estado del europeo. Desde la FIM confirmaron que su estado es “muy grave”.

El primero en hablar ha sido Giancarlo di Filippo, encargado médico de la Federación Internacional de Motociclismo. “Dupasquier se ha visto involucrado en un accidente muy serio durante la Q2 de Moto3. Los servicios médicos de la FIM han llegado de inmediato y después ha sido trasladado hemodinámicamente estable al Hospital de Florencia. Todo lo que sabemos es que se encuentra en una condición muy grave y, como dije, estamos esperando actualizaciones de ellos”, relató el profesional italiano.

El piloto del equipo Prüstel GP, quien atraviesa su segunda temporada en el Moto3, fue atendido durante media hora en la pista. El impacto de su caída (aún no se confirma si Sasaki lo chocó directamente con su moto) le ha provocado lesiones graves. Desde la agencia EFE habían confirmado que el hijo del piloto de motocross Phillipe Dupasquier, tenía un edema cerebral y una contusión torácica, por lo que debería ser intervenido.

Información que fue corroborada por el periodista Mat Oxley, quien citó a fuentes del Hospital de Florencia: “la condición de Dupasquier es compleja. Le están sometiendo a tomografías computarizadas e imágenes de resonancia magnética en todo su cuerpo para verificar cuál es el área más crítica para intervenir con mayor urgencia. Es posible que lo lleven al quirófano para la cirugía”.

Ayumu Sasaki habló tras el accidente y entregó su versión de la situación, “Venía mejorando, pero un piloto cayó delante de mí. Su motor fue a la pista y no pude esquivarla. Golpeé su moto y tuve un gran accidente. Por suerte estoy bien. Tengo dolor en algunas partes, sobre todo un pie, pero no está roto”, comentó el piloto de KTM.

Jeremy Alcoba, quien corre para Gresini Racing, también se vio envuelto en el choque. “Todo fue muy rápido, vi una cosa azul en la mitad de la pista y luego estaba en el suelo dando vueltas. Hay un punto ciego en el que no se ve nada, estaba justo ahí. Me asusté, fui hacia la derecha y de repente estaba en el suelo. Pregunté a Sasaki si estaba bien, vi que Jason estaba en la mitad de la pista y no quise ir”, declaró el catalán.

El casco de Dupasquier en la pista, mientras los médicos terminar el procedimiento de estabilización. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Dupasquier que marcha décimo en el campeonato, logró su mejor resultado de la temporada en el GP de España al finalizar en la séptima posición. En estos momentos se siguen esperando informes oficiales desde el centro de salud de Florencia, el cual cuenta con un área especializada en traumatismos graves.