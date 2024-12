Felipe Flores se compara con Cristiano Ronaldo tras perder un penal en la Liguilla de la Primera B

Felipe Flores disfruta en Deportes Limache. El delantero enfrentará la final de la Liguilla de la Primera B luego de que el sábado eliminaran en una dramática semifinal a Magallanes, tras igualar 1-1 en San Bernardo. Ambos elencos debieron definir su suerte en los penales, instancia en la que el zurdo fue protagonista, porque no pudo convertir su lanzamiento.

Con 37 años, Flores se toma con calma lo sucedido. Confiaba en que sus compañeros igual lograrían la clasificación: “Fue mérito del arquero. Le pegué fuerte y arriba. Me lo atajó bien. Si te das cuenta, regresé caminando al grupo con total confianza después de eso. Estaba confiado de que íbamos a pasar a la final”, comenzó diciendo a Las Últimas noticias.

Además, dejó en claro que siempre que pueda continuará ejecutando penales. Incluso, tomó como referente a Cristiano Ronaldo: “Si está la opción de otro penal, luego de un momento como el que viví este fin de semana, tampoco me restaría. Como CR7, nunca me he negado a patear un penal. Siempre voy a querer”.

El formado en Colo Colo sabe que están a 180 minutos de conseguir un histórico ascenso para Deportes Limache: “Soy un agradecido del fútbol. Siempre he podido lograr cosas históricas en los equipos en los que estoy y eso es una motivación para mí”.

Foto: Javier Torres/Photosport

La gran final

El elenco de la Quinta Región deberá medirse ante Rangers en la gran final por un cupo en la máxima categoría del fútbol chileno. Los de Talca vienen de eliminar en una estrecha llave a Deportes Recoleta.

La definición de ida de la Liguilla comenzará este martes 3 de diciembre a las 20.00 horas en el estadio Nicolás Chahuán, precisamente con Limache como local. La vuelta será el sábado 7 del mismo mes a las 18.00 horas, en el estadio Fiscal de Talca.

Cabe destacar que la escuadra que suba a Primera acompañará a Deportes La Serena, equipo que ya aseguró su acenso luego de coronarse campeón de la categoría en este 2024.