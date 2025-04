La hilarante revelación del arquero del Valencia tras pararle un penal a Vinícius: “Le pregunté si quería jugarse 50 euros”

Giorgi Mamardashvili fue el gran culpable del tropezón del Real Madrid. El portero fue la figura del triunfo del Valencia sobre el Real Madrid, por 2-1. Un resultado que festeja el Barcelona, pues tiene la posibilidad de escaparse y aumentar su ventaja en la cima de LaLiga.

El georgiano comenzó a cimentar su actuación parándole un penal a Vinícius Junior, en el minuto 12, cuando el marcador aún estaba en blanco. El meta le adivinó el tiro al brasileño, que remató débilmente cruzado. En total, Mamardashvili realizó ocho paradas, siendo la clara figura del cotejo.

Su actuación terminó siendo trascendental para el agónico triunfo del conjunto che. En el quinto minuto de descuento, Hugo Duro silenció al Santiago Bernabéu para marcar el segundo tanto del Valencia. Diakhaby había marcado en el 15′, solo unos minutos después del penal fallado por Vinícius, quien anotó el empate transitorio en el 50′.

Tras el partido, el arquero realizó una confesión que sorprendió y que rápidamente dio la vuelta al mundo. En detalle, reveló haber apostado 50 euros con Vinícius justo antes de que este último pateara el penal.

“Tuve una conversación con Vinícius y le gané 50 euros”, comenzó explicando el georgiano, mientras sonreía. Sus palabras provocaron incredulidad en los periodistas presentes en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

“Sí, le pregunté si quería jugarse 50 euros y me ha dicho que sí. Entonces, gané”, indicó. “Me lo tenía que pagar después del partido, pero aún no me lo ha dado. No pasa nada”, sentenció el arquero.