“Fue a los cinco tontitos”: Lorenzo Reyes explica su polémico gesto tras la expulsión ante Unión Española

Ñublense no lo pasa bien. El equipo de Chillán acumula dos derrotas consecutivas. Este fin de semana, en el duelo válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024, cayeron por 5-3 ante Unión Española, en el Estadio Santa Laura. Uno de los grandes villanos de la derrota en el equipo de Mario Salas fue Lorenzo Reyes, quien acabó expulsado y envuelto en una polémica.

Al minuto 82, el mediocampista le propinó una dura entrada a Pablo Aránguiz, lo que le costó una segunda amarilla y la expulsión del campo de juego, al mismo tiempo en que algunos jugadores hispanos lo encararon por la infracción.

Luego de reclamarle al árbitro, el exjugador de la Universidad de Chile se fue rumbo al túnel visitante, el que está justo abajo de la galería sur del recinto, lugar en donde se ubica la barra de Unión Española. En ese momento, se aprecia en las cámaras de la transmisión oficial como lo comienzan a insultar y a lanzar escupos. Ante esto, Reyes efectuó provocativos gestos hacia la parcialidad hispana: se tapó la nariz y agitó la mano.

Lo realizado por el jugador de 32 años causó una fuerte polémica, tanto que este lunes, a través de sus redes sociales, se tuvo que pronunciar sobre lo sucedido.

“No fue a los hinchas de Unión Española”

“¿Por qué inventan tantas cosas? ¿Por qué les gusta hablar tanto de los demás? ¿Por qué quieren hacer tanto daño? Eran preguntas que me hacía antes. Ya no me las hago porque entendí y es simplemente porque no son felices con sus vidas y quieren que los demás tampoco lo sean y quieren hacer daño”, escribió en su cuenta de Instagram.

FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

Luego, Reyes fue más allá y especificó hacia quiénes fue su comentada acción: “El gesto que hice después de la expulsión fue a los cinco tontitos que empezaron a escupir cuando salía de la cancha. No fue ni al estadio Santa Laura, no fue a los hinchas de Unión Española, sino que fue específicamente a esos cinco tontitos que estaban escupiéndome. No se les puede llamar hinchas, son las típicas personas que sólo van a hacer daño a los estadios, no van a apoyar a su equipo”.

Por último, el formado en Huachipato pidió perdón por la mala campaña que están efectuando este 2024 en Chillán: “No nos han salido bien las cosas como equipo y le pedimos disculpas a los hinchas de Ñublense que nos apoyan siempre. Sólo les podemos prometer que trabajaremos más fuerte para que las cosas mejoren”.