Gamadiel García: “ Este ataque, que casi fue sistemático, nos sorprende”

¿Ha sido la semana más difícil en la gestión del Sifup?

No sé si la semana más dura. Con el estallido social se vivieron temas más complejos. Hoy, si bien se han recibido críticas, también se han mostrado muestras de apoyo. Estamos tranquilos por el trabajo que estamos desarrollando. Como se entregó el fondo de retiro. Por eso las críticas las tomo con altura de miras y muchas de ellas están desinformadas y no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día en el sindicato.

Marcelo Salas plantea el cuestionamiento por el millón de dólares que el Sifup recibió

Yo esperaba que hablara por sus jugadores. De porqué sus jugadores hablan de abandono. El culpa al sindicato de ser un sindicato intransigente que va siempre a la guerra. y nosotros lo que hemos desarrollado es que defendemos a nuestros afiliados sabiendo las reglas del juego y que era lo que faltaba en el sindicato. Estuvimos muchos años abandonados como futbolistas. En el fondo de retiro hemos tenido un respaldo transversal. Eso para nosotros es a lo máximo que podemos aspirar.

Usted y Luis Marín aparecen como beneficiarios del fondo de retiro, ¿no previeron que esto podía generarles algún problema?

Lo primero que estudiamos es la génesis. Quienes pueden ser los que pueden postular. Dentro de ese amplio margen estábamos nosotros. nos pareció que la mejor manera de hacerlo era transparentando. Muchos jugadores nos pidieron que nos retiráramos para ejercer nuestra función con el sindicato. Estar pendientes al 100% del sindicato y eso fue lo que desarrollamos. Nosotros estamos dentro de quienes podemos optar al fondo por la cantidad de años que jugamos y porque así nuestros compañeros lo determinaron como asamblea. Todos saben que postulamos igual que el resto de los compañeros. No cobramos la misma cantidad, porque yo jugué más que otros compañeros.

¿Nunca se les planteó esa disyuntiva entre el ser y parecer, algo que se les exige a las autoridades en cualquier ámbito?

Era más feo tomar un fondo de retiro y no figurar en ningún lugar. Y ser partícipe igual y hacer los documentos a la mala y no informarle a nadie. Si tú consideras que una negociación en una empresa son todos partícipes de lo que se genera en ese bono. Nosotros también consideramos que esa era la forma de actuar, transparente y nadie estuvo en desacuerdo con esta medida.

Ustedes llegaron al directorio del Sifup denunciando la gestión irregular de Carlos Soto y las críticas provienen en alguna medida de ese sector, ¿creen que les están pasando la cuenta?

Creemos que cuando uno rompe los estereotipos, trabaja como corresponde y genera este tipo de controversia en una entidad que llevaba prácticamente 20 años dirigiendo, no lo voy a nombrar, porque no corresponde, pero me parece que eso tiene una consecuencia. Todos creen que se trabaja de la misma manera. Nos hemos preocupado de que nuestros asociados tengan todo el apoyo del sindicato y por eso mantenemos la tranquilidad cuando este tipo de situaciones salen a la luz pública, pero con una falta de información tremenda.

¿Ustedes vieron durante la gestión de Soto este espíritu fiscalizador de estos jugadores que hoy alzan la voz para criticar?

Nunca. De hecho como sindicato y como futbolistas más actuales, tenemos que asumir esa responsabilidad. Cuando estás cómodo en la institución, te pagan y no tienes mayores problemas económicos, no te interesa lo que pasa en el sindicato de cuánto dinero hay, de cuáles son los proyectos. A lo mejor nos acostumbramos a estar en un sindicato que no tenía nada más que eso: las reuniones, firmar los derechos de imagen. Y nos metimos en esa dinámica que no generó nunca una ayuda para el futbolista.

Claudio Bravo plantea que los jugadores de la selección habían cedido derechos de imagen para ayudar al beneficio de todos.

Una muy buena declaración. sobretodo considerando que esos derechos se firmaban en una etapa cuando no estábamos en el sindicato. Cuando llegamos lo primero que hicimos fue pedir una reunión con los seleccionados, aclararles cuáles eran nuestros proyectos. Nos citaron en una gira en la que compartimos con ellos y tuvimos que volver rápidamente a nuestras labores. En esa etapa nosotros les explicamos a los jugadores qué se iba a hacer con ese dinero. Los jugadores nos demostraron su felicidad porque era la primera vez que se estaba trabajando en el beneficio del futbolista. Nosotros ya llevamos cuatro años con ese en el sindicato, en donde han estudiado más de mil jugadores y sus familias, donde tenemos un fondo de retiro que se está consolidando año a año. Por eso nos molestaba que se ensuciara esto porque siempre fue transparente, informada y comunicada. Lamentamos que se haya puesto en cuestionamiento esto.

Marcelo León, en su momento arquero de Deportes Temuco, pregunta en su cuenta de Facebook, por qué él no es uno de sus beneficiarios y si con este fondo están favoreciendo a Pablo Otárola.

Me gustaría que esa misma consulta se la hiciera a la misma institución. Yo soy amigo de Pablo, entonces me cuesta hablar de la ayuda que se le hace por parte del sindicato. Para nosotros es algo normal y que corresponde. No quisiera ahondar más en el tema. Creo que hay que preguntarle a la familia quién ha estado con Pablo y quién no. Que salga él hoy día a colación preguntando esto, me parece lamentable que después de cinco años pregunten por Pablo Otárola.

¿El sindicato sigue colaborando con Otárola?

Gracias a Dios tenemos los recursos y hemos puesto a disposición de la familia a la gente que trabaja con nosotros para cualquier tema particular que le pueda faltar. Tenemos unas cosas pendientes que vamos a tocar en la asamblea que tengamos, pero los jugadores siempre han sido solidarios y no vamos a tener problemas ayudando a Pablo.

La agrupación de futbolistas retirados cuestionan los criterios del fondo, ¿Qué criterios se adoptaron?

Beneficiario es todo jugador que se retiró desde julio de 2016 en adelante y que cumpla con estar a lo menos 15 años en la profesión. Son tres escalas de 15, 18 y 20 años que tienen un monto económico distinto y los jugadores tienen que pedir los documentos, que es un historial deportivo que entrega la ANFP. Y también justificar con certificado escolar que por lo menos tengan cuarto año medio rendido.

¿Por qué aparecen tanto disidentes con la gestión del Sifup? ¿te parece coincidente con lo que está sucediendo con las disputas con algunos clubes por la aplicación del AFC?

Cuando uno rompe algunos círculos, cuando expones situaciones que antes no se exponían ocurren estas situaciones. Eso lo tenemos que asumir, es el costo de estar a la cabeza de un sindicato que es fuerte, que públicamente tiene mucha exposición y por eso trabajamos con la transparencia que tenemos que trabajar. No queremos caer en errores, lógicamente nos vamos a equivocar, no somos perfectos, pero nos parece que esa es la forma de trabajar.

Cuando se cuestiona el uso del millón de dólares proveniente de Turner, en el tono en que se hace, ¿Percibes un tono en el que se sugiere malos manejos económicos?

Sí, porque es la forma y cómo se expone, porque ninguno de los jugadores que han estado comentando el tema del fondo de retiro no tienen la información de quién debería que somos nosotros que trabajamos en el fondo de retiro. Eso queda manifiesto en los argumentos que dan para que ellos puedan participar. Quiero señalar también que no solo hay un tema con el fondo de retiro. Generamos una fundación, porque entendíamos que habían conflictos, que no son de ahora, en temas de salud. En el tema social sabemos que esto ocurre y sabemos que no somos capaces de ayudar a todos los que necesitan ayuda. El día de hoy tuve una reunión con la gente de la asociación de ex futbolistas y lo expuesto por Carlos Durán es un tema social en el que estamos trabajando, sobretodo considerando la salud, el tema de las lagunas previsionales yo todo lo que tienen los antiguos futbolistas. Esperamos que nos podamos reunir pronto con ellos, que podamos zanjar de buena manera esta especie de discusión que no trae beneficios para nadie y ver cómo los podemos ayudar nosotros.

Estos ataques, ¿vienen del círculo más cercano a Carlos Soto?

Más allá de los ataques, me gustaría que esta misma actitud de los exfutbolistas de apoyo de reunirse y unir sus voces, hace cuatro años también se hubiese hecho. Cuando encontramos un sindicato totalmente deteriorado, donde no habían cuentas claras y donde nunca hubo un apoyo real para los futbolistas. Me hubiese encantado que también salieran esas voces disidentes que salen hoy a un poco, no criticar, pero sí a apoyar un nuevo sindicato, una nueva gestión y que no cayéramos nuevamente en los mismos problemas en los que se cayeron en esa época.

¿Tiene sentido que exista esta oposición en una entidad gremial como el Sifup y esta corriente que apoye a una gestión que ya no está?

Es bueno y sano que haya oposición. Eso te hace trabajar bien, no te permite el relajo y es lo que corresponde. No le vamos a caer bien a todo el mundo, nos somos monedita de oro. Entendemos que hay gente que aún sigue dolida, pero nosotros trabajamos de una manera, hemos tratado de mantener esa manera de trabajo, sobretodo en los temas contables. Y el resto lo podemos hacer bien o mal, pero siempre vamos a tener una intención para generar nuestro trabajo.

¿Hay un espíritu de revancha?

Sería lamentable, pero eso no te lo podría contestar. No sé cuál es el espíritu real. Por eso me comuniqué con Carlos Durán que es el presidente de la corporación e imagino que el también entregará la información que corresponde a los exfutbolistas, porque la corporación reúne a 1200, 1300 exfutbolistas.

¿De qué se trata puntualmente la fundación? ¿Cuál es el objetivo que tiene?

La fundación estaba diseñada para que los fondos que estuvieran dispuestos o disponibles estuvieran destinados a los exfutbolistas por todos estos temas de salud. hay muchos que tienen que cubrir operaciones. Lamentablemente algunos no tienen la posibilidad de tener una isapre, que tienen que cubrir operaciones carísimas. Como sindicato tomamos ese guante para que el exfutbolista tenga un apoyo concreto.

¿Eso implica convenios con clínicas, otros servicios que sean útiles en la poscarrera?

Nuestra idea principal es generar un complejo deportivo que tenga una clínica estilo Meds y que ahí se puedan atender gratis los exfutbolistas y sus familias que no tengan los recursos. Esos son los proyectos que tenemos a futuro que le hemos mostrado a la asamblea. Estamos ahorrando y tratando de llegar a los dineros que nos harán posible generar este complejo deportivo.

¿Parte de este millón de dólares va destinado a este proyecto?

Sí. El proyecto que tenemos como fondo de retiro es cuadrado. Tiene condiciones, tiene bases. Hoy no lo podemos ir modificando. Es un tema que ya se acordó con Turner. Son bastante cuadrados cuando se trata de temas tributarios. Nuestro fondo de retiro es prácticamente imposible de flanquear. Por lo tanto creamos esta fundación para estos aportes de un futbolista o un empresario que tenga el espíritu de ayudar. Esos dineros van a ser destinados para los exfutbolistas. Con la corporación esperamos que, como tienen una base de datos, sean ellos los que puedan distribuir esta ayuda.

¿En cuánto plazo esperan tener esta fundación funcionando?

Se está trabajando hace un año. Se están ajustando las maneras para que sea amplia y podamos ayudar a la gente que queramos ayudar. Mañana tenemos reunión con respecto a la fundación y la ayuda la tenemos que canalizar y saber que le va a llegar a quien que le corresponde. Me imagino que debe ser lo más pronto posible.

¿Estaban preparados para un escenario así de agresivo?

Jamás te preparas para un escenario de esa magnitud. Nosotros somos uno de los tres sindicatos más mediáticos del país. Nunca te esperas eso cuando estás tratando de hacer tu trabajo como corresponde. Este ataque, que casi fue sistemático, nos sorprende pero también nos permite tocar esta temática. El desconocimiento también genera información errónea y me parece que hoy día está todo más aclarado el tema del fondo de retiro, que nosotros jamás vamos a dejar de ayudar a los exfutbolistas y que siempre lo hemos hecho de esa manera.

Marcelo Salas dice que hubo 18 clubes que están adscritos al fondo de protección del empleo, ¿cómo es esa situación?

Le aclaré que habían dos equipos de ese grupo que habían hecho por unilateralidad el tema del seguro de cesantía. El resto llegaron a ciertos acuerdos para pasar el asunto económico y que esos dineros iban a ser devueltos.

Tampoco hubo acuerdo respecto del porcentaje de devolución de los dineros.

Al día siguiente del encuentro entre Marcelo y yo, un jugador de su plantel salió a declarar que había una oferta del 70-30 que había que analizarla y al día siguiente estaban en el seguro de cesantía. Y después de eso la oferta fue de un 505 de descuento hasta diciembre. Ahí los jugadores le dijeron que no iban a aceptar.

También está Colo Colo en la misma situación.

Los jugadores flexibilizaron la postura para llegar a un acuerdo. El tema de Colo Colo es el desconocimiento de un tema laboral que había en la institución. Actuaron borrando las publicaciones habituales del club. Ahí es donde nace el conflicto. Por que desconoces el tema laboral con tus trabajadores para mandarlos al seguro.

La dirección del trabajo, me imagino, está analizando y estamos esperando la resolución.

Usted aludió a Harold Mayne-Nicholls. Lo acusó de faltar a la verdad.

Creemos que se faltó el respeto a los jugadores leyendo una carta privada, los jugadores estaban de acuerdo con jugar los partidos amistosos. Se lee lo que se quiere y se cae en una mentira. También se equivoca en decir que los jugadores dejan de pertenecer a la institución. Una conferencia bastante errada de la institución.

Aquí nosotros no estamos en contra de las personas, estamos en contra de las medidas que se tomaron y que afectan a nuestros asociados. En este caso creemos que está totalmente errado lo que ocurrió en esa conferencia de prensa.

¿Cómo se solucionan estos dos casos?

Voluntades de las dos partes. Los jugadores ceden, pero no pueden ser abusados. no puede ser que la institución abuse de la solución.

¿Y cómo se repara la relación?

El tema social es muy importante en la relación laboral. Que el jefe se comunique con sus jugadores. Es un poco a lo que apunta la sociedad de hoy en día. Están reclamando que se les abandonó. Ellos quieren competir, pero lo han tenido que hacer por su cuenta. Aquí hay un abandono total.

Hemos visto un retorno a los entrenamientos, ¿ve posible el retorno del fútbol para el 31 de julio?

Me encantaría, pero me encantaría mucho más que nuestro país baje la cantidad de contagiados y fallecidos. El fútbol está trabajando para no generar este tipo de conflictos, pero como lo señalamos, nosotros también somos trabajadores y en algún momento tenemos que volver a la actividad. Se están tomando las precauciones, los jugadores tienen que ser más profesionales. Esperamos que se pueda el 31. Si no, en la fecha más próxima.

¿El brote en Coquimbo Unido hace dudar la fecha de retorno?

Eso indica que el protocolo es correcto. Se toman la muestra de PCR y eso evita que dentro del trabajo haya un contagio. Tenemos que tratar de que esos protocolos se puedan generar en todas las instituciones.

Sobre la experiencia del retorno en Europa, ¿están monitoreando el desarrollo de esos entrenamientos?

Tenemos información, también la hemos entregado a nuestros asociados. Hemos hecho recomendaciones de las cosas que hemos visto en el fútbol internacional a la ANFP.