Garin optimista tras su paso por el Miami Open: " Es primera vez en mi vida que estoy bien ordenado”

La caída ante Pedro Martínez, en segunda ronda del Miami Open, no desanima a Christian Garin, todo lo contrario. Pese a no poder cortar la mala racha que atraviesa, el chileno se toma de manera positiva su paso por Florida y es que según sus mismas palabras, ha vuelto a sentirse bien. Una sensación que llega gracias a su nuevo técnico, Pepe Vendrell, y a una una nueva forma de afrontar su carrera.

Fue en conversación con ESPN, que Gago conversó sobre su actualidad en el circuito, destacando que vuelve a estar pleno físicamente. “Después de mucho meses jugué sin dolor. Eso es algo positivo pese a la derrota. Venía sintiéndome muy inestable con la parte física, entonces me pone contento haber jugado sin dolor. Fue un partido difícil, donde me faltó la falta de ritmo”, comenzó declarando el chileno.

También tuvo palabras para su nuevo técnico, el ex estratega de Roberto Bautista Agut. “Muy contento de estar trabajando con Pepe, él es un coach muy mental, muy ordenado, que en el corto tiempo me ha ayudado muchísimo a replantearme muchas cosas, a ordenarme en todo sentido. Es un coach que se preocupa de todos los detalles y me hacía falta alguien así. En poco tiempo es difícil hacer análisis, pero estoy muy contento y creo que no falta mucho para que lleguen los resultados”, destacó el nortino.

Un cambio que también le ha ayudado a afrontar con más optimismo su carrera, algo que hace un par de semanas no demostraba. “Como en todas las profesiones, se pasa por crisis o malos momentos y yo tuve meses muy difíciles, pero ahora estoy contento de haber formado un equipo más estable, quizás con un poco más de base en España, que es bueno porque paso mucho tiempo ahí”, añadió.

Siguiendo con ese tema, habló de la importancia de la salud mental dentro de la carrera del tenista. “A nadie le gusta escuchar o leer cosas malas que hablan de uno, pero hay que saber también manejarlo. Es muy importante tener gente cercana en el equipo. El apoyo psicológico es muy importante y creo que primera vez en mi vida que estoy bien ordenado, trabajando bien y con las cosas claras. Lo más importante es la salud física y mental y siento que voy por buen camino”, cerró el 27° del ranking mundial.