Gustavo Quinteros se molesta en su regreso a Chile: “Me da mucha pena y dolor que se fueran jugadores importantes que no debieron salir”

Gustavo Quinteros regresó hoy al país tras su periodo de vacaciones, y de inmediato fue consultado por los medios que lo esperaban en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez sobre la situación de los refuerzos. El DT, fiel a su estilo, no escondió su desazón por la partida de varias figuras y manifestó su deseo de que los que lleguen estén a la altura de los que ya no están.

“Se fueron los dos laterales titulares, se fue Costa que era otro titular. Entonces, tenemos que buscar jugadores de ese nivel para arriba. (Matías) Catalán es una opción, no está libre y por eso es difícil, buscamos otras opciones para tener variantes. Colo Colo debe mejorar en Copa Libertadores, tiene que pelear el campeonato de nuevo. No es fácil teniendo un plantel corto, todos tienen que estar en condiciones de jugar”, reconoció.

El DT no se quedó ahí. “A mí, como entrenador y tras haberlos conocido, me da mucha pena y dolor que se fueran jugadores importantes que no debieron salir. Por distintos motivos se fueron y ahora va a costar reemplazarlos con jugadores con un nivel parecido o mejor. Tenemos todavía un montón de tiempo para conseguir al extranjero que reemplace a Costa; queremos un jugador que marque diferencias para el equipo. Tiene que ser un jugador de experiencia en Copa Libertadores, que venga, se ponga la camiseta y no le pese. Ya tenemos jugadores de proyección en el equipo”, precisó.

En ese contexto, reconoció que el mercado no ofrece muchos jugadores que estén con el pase en su poder: “Por más que estemos apurados, no hay muchos jugadores libres. Algunos pueden venir a préstamo por un año con opción de compra... Buscamos características para reemplazar a Costa, estamos todos los días en contacto con Daniel Morón, cada jugador que ofrecen lo analizamos y tratamos de que sea un jugador que pueda marcar diferencias”.

“Para el torneo local vamos a pelear arriba, con el equipo que tenemos, pero la idea es buscar jugadores que nos den más variantes”, señaló. Y agregó que “la idea siempre fue agregar un jugador por línea y reemplazar a los que se van. Si no, no vas a tener un equipo más competitivo. No hay tantos jugadores para elegir como Gabriel Suazo, era el mejor jugador chileno de la liga de esta temporada y la anterior”.

Por ahora, Colo Colo está a la espera de que el delantero Leandro Benegas se desvincule de Independiente para que se transforme en el quinto refuerzo para las próximas dos temporadas. El argentino nacionalizado chileno se sumará a la pretemporada que comienza la próxima semana en Buenos Aires.