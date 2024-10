¿Habrá o no castigo? Exmiembro del Tribunal de Disciplina analiza la denuncia de la U a Colo Colo

El campeonato de la Primera División nacional tiene una nueva arista en la lucha por el título. Esto se debe a la denuncia que Universidad de Chile presentó contra Colo Colo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Después de que Héctor Jona, árbitro del partido entre el Cacique y Huachipato, acusara la presencia de un funcionario albo en la zona de exclusión. Este se acercó a la banca de los blancos en medio del duelo con un elemento tecnológico en la mano.

El problema es que esta persona no estaba inscrita en la planilla y, además, el técnico Jorge Almirón estaba suspendido en una caseta. Por ello, se establece que no haya presencia de elementos electrónicos para evitar una posible comunicación.

La U busca el castigo

El artículo 51° de las Bases del Campeonato Nacional 2024 apunta que “en el evento que el Director Técnico titular de un determinado club estuviese suspendido por sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, tal club no podrá tener, ni utilizar, en la banca de suplentes ningún elemento de comunicación, audio, video ni elementos computacionales, cualquiera sea su denominación. La infracción a esta disposición será considerada desacato y se aplicarán las sanciones contempladas para éste”.

A pesar de esto, el exintegrante del Tribunal de Disciplina, Ángel Botto, ve complicado que se pueda dar un castigo para el Cacique. “Estaba en una caseta de radio, solo, no observo un aparato electrónico en su poder. De modo que la infracción estaría radicada sólo en la persona que estaba en la banca técnica. Y el hecho que haya habido una persona en la banca con un aparato electrónico le genera una sanción al club en dinero de 50 UF, si no me equivoco”, sostuvo en conversación con Radio Futuro.

“Si Universidad de Chile logra probar que había una comunicación entre el técnico Almirón y un ayudante de la banca comunicándose a través de uno de estos medios, se estaría cayendo en un desacato que está en el artículo 67°″, continuó.

“Este desacato consistiría, entendiendo que el técnico participa en el juego, que el club pierda los puntos que hubiese obtenido. Pero hay un tema que no es menor: U. de Chile debe probar que el hecho punible existió”, remarcó.

“No sé en qué podría estar basada la denuncia de U. de Chile, con qué medio probatorio. Si logra probar que Almirón estaba con un elemento técnico usando un teléfono celular, genera una presunción de que estaba comunicándose con su banca. Pero si lo han hecho, deben estar los elementos probatorios. Pero no basta con que muestren a Almirón en la caseta, deben probar que había comunicación con la banca”, complementó.

“Ni siquiera teniendo una imagen. Aún así, debe tener una imagen grabada... El Tribunal no debiera ni creo que vaya a dar lugar a la denuncia”, sentenció.