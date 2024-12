Histórico de la Roja carga contra Juan Román Riquelme por el momento de Gary Medel en Boca Juniors

Gary Medel no lo pasa bien en Argentina. De hecho, tiene un acuerdo con Universidad Católica y firmará por dos años. Fue un semestre para el olvido en Boca Juniors. Y los desaires llegan hasta los últimos días. Este miércoles, Fernando Gago, el DT del cuadro xeneize, lo excluyó del entrenamiento. Ha jugado solo 11 partidos en su segundo paso por el cuadro de La Bombonera.

Esto último provocó el enojo de un histórico de la Roja. Buscando un culpable, Patricio Yáñez carga contra Juan Román Riquelme. El presidente de Boca fue quien llevó a Medel de regreso a Buenos Aires. Ambos mantienen una amistad que se ha extendido por más de una década. “No considerarlo por su escaso rendimiento no significa que lo tengan que haber separado del plantel, o pasó algo que no sabemos. No corresponde y no es el trato que debe recibir un futbolista que no lo consideras”, partió diciendo el exdelantero, en radio Agricultura.

Patricio Yáñez acusa a Riquelme de darle la espalda a Medel.

“Debe estar con el plantel, algo más debe haber habido. Hablaría mal del técnico, independiente que sea estricto, que los parámetros físicos los respete y sea exigente”, agregó.

“Si está entrenando solo me parece desubicado por parte del técnico y me imagino que a esta altura ese abrazo de Riquelme con Gary cuando llega, que se le caían los ojos, le soltó la mano, sino habría actuado. Puedes decir que no ha rendido, pero no separarlo del plantel”, sostuvo Yáñez.

El cambio de entrenador afectó la continuidad de Medel en Boca. Con Diego Martínez jugaba poco, pero fue titular en algunos partidos. Gago nunca lo consideró. “Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo”, había dicho el exmediocampista en su llegada. El Pitbull nunca lo convenció. Por delante de él tenía considerado a Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristián Lema. Ahora el excapitán de la Roja toma un vuelo a Santiago.