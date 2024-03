Homenaje en vida: Centro Acuático del Estadio Nacional llevará el nombre de Kristel Köbrich

La leyenda de Kristel Köbrich sumó otro hito. Luego de 25 años defendiendo al país en los torneos más importantes del planeta, se anunció que el Centro Acuático del Estadio Nacional pasará a llevar el nombre de la Cobra, quien se encuentra en pleno proceso de clasificación para sus sextos Juegos Olímpicos.

Reconocimiento que llevaba varios meses sobre la mesa de la discusión pública y que se concretó este miércoles en una íntima ceremonia. A un costado de las piscinas que ahora llevarán su nombre, Köbrich apareció junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, al presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica y otras autoridades del IND.

El reconocimiento, llega tras una carrera formidable de la nadadora, quien ha defendido los colores de Chile durante más de dos décadas. En ese camino ha conseguido seis medallas en Juegos Panamericanos, doce presencias en Mundiales y cinco (de momento) en Juegos Olímpicos. Eso sí, con 38 años, sigue totalmente vigente en el plano internacional, por lo que no será sorpresa si esos logros sigue aumentando.

Momento emotivo para la deportista nacional, quien en ese mismo recinto rozó la medalla de oro Panamericana hace menos de un año. Recordada es su aparición en la final de los 1.500 metros, donde el público presente en el Nacional, con el presidente Boric incluido, acompañó con ímpetu a Köbrich, quien perdió la punta en los últimos 50 metros de la prueba.

Más vigente que nunca

Con 38 años la chilena sigue siendo una de las mejores del planeta. Prueba de aquello, es su reciente presencia en la final de los 1.500 metros del Mundial de Doha, donde se quedó con la octava mejor marca de la prueba. Si bien no hubo medalla, no deja de impactar que de las participantes de la definición no solo era la de más edad, sino que la única que tenía más de 26 años.

Para la Cobra su tiempo en la final fue de 16 minutos, 18 segundos y 90 centésimas, quedando a casi 32 segundos de la nueva campeona mundial en los 1.500 metros: la italiana Simona Quadarella. La plata se la llevó la china Binjie Li y el bronce la alemana Isabel Gose, ambas de 21 años.

París 2024 en la mira

Con su gran rendimiento en Doha, Köbrich suma otro paso más en su búsqueda de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que si bien no logró los 16′09″09 que le permiten ingresar directamente a la cita de los anillos, participar en eventos planetarios está dentro de los requisitos para ser considerada dentro de cupos de Universalidad.

Esto último, sumando a la Marca B (consideración olímpica) que logró en TYR Pro Series Swim de Westmont en 2023, prácticamente aseguran su presencia en la capital francesa, lo que de paso sería su sexta participación en unos Juegos Olímpicos, algo inédito para el deporte chileno e incluso inalcanzable para algunas de las grandes estrellas de la historia: Michael Phelps estuvo en cinco. Jenny Thompson, Usain Bolt y Roger Federer en cuatro. Larisa Latynina, la mujer con más medallas de la historia, solo en tres.