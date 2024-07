De Atenas a París: Kristel Köbrich se inscribe en sus sextos Juegos Olímpicos

La nadadora Kristel Köbrich hará historia en París 2024. World Aquatics oficializó a los competidores que estarán presentes en la cita de los anillos, donde destaca la deportista nacional, quien experimentará sus sextos Juegos consecutivos.

La primera presencia de la chilena fue en Atenas 2004 y desde entonces no ha parado. Tras la cita en Grecia compitió en Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Ahora en Francia estará presente en los 1.500 metros, distancia en la que fue finalista recientemente en un Mundial en 2023, y 800 metros.

Para dimensionar este registro cabe indicar que ni siquiera grandes estrellas del deporte lo han conseguido. Por ejemplo, Michael Phelps estuvo en cinco, mientras que Jenny Thompson, Usain Bolt y Roger Federer estuvieron en cuatro. Larisa Latynina, la mujer con más medallas de la historia, estuvo en tres.

Claro que no será la única presencia chilena en las piscinas. Esto, pues Eduardo Cisternas concretó su segunda clasificación consecutiva a unos Juegos Olímpicos, tras ser el mejor nacional en el ranking de la World Aquatics, adjudicándose de esta manera el cupo de universalidad destinado para Chile.

El competidor de 20 años acabó en el puesto 27° en Tokio 2020 con 17 años y ahora volverá a estar en los 400 metros libres.

Las claves de la Cobra

En la previa de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la mejor nadadora latinoamericana en años consecutivos (2021 y 2022) había indicado que su preparación se basaba en tres elementos fundamentales: trabajo, objetivos y preparación.

“Nosotros sabemos lo que necesitamos para mantenernos en el alto rendimiento, para mantenernos arriba y tener buenas actuaciones a nivel internacional. Para aquello, seguimos trabajando de forma seria, como lo hacemos desde hace muchos años”, señaló hace algunos meses a El Deportivo.

Y entre las claves manifestadas hay una que ha resultado fundamental que tiene que ver con su entrenador Daniel Grimaldi. “Toda mi carrera me ha llevado a momentos únicos que me han ido sumando para ser la persona que soy hoy. Obviamente que irme del país y buscar a Daniel (Garimaldi) fue algo clave. El crecimiento después de eso fue paulatinamente coherente con el trabajo que hemos hecho”.

Más adelante profundizó que “siempre me ha ido sacando de la zona de confort, ha buscado incomodarme. Siempre cambia, las pretemporadas nunca son las mismas y eso ha sido algo clave, porque realmente no importa que haya sido una temporada muy buena, más o menos o mala. Siempre se buscan otras cosas. Las propuestas son distintas, para poder seguir evolucionando y no quedarnos pegados”, sostuvo.

La gran capacidad física de Kristel Köbrich también ha sido destacada por su entrenador Daniel Garimaldi justo después de obtener la plata en Santiago 2023. “Realmente con la cantidad de años que tiene en la natación, ser competitiva a este nivel es un halago muy grande para ambos: para ella y para nuestro equipo de trabajo, que realmente nos estamos desempeñando a la altura de las circunstancias para tener unos torneos de real nivel con Kristel”, comentó.

Por último, resaltó que el estado físico de la chilena “es impresionante. He tenido 3 mil o 4 mil nadadores y ninguna como ella. Es una nadadora de súper nivel y mentalmente es una crack. Quedamos súper contentos, porque para nosotros todo lo que hace Kristel son horas extras. Con 38 años ganando medalla en un Panamericano para nosotros es sencillamente espectacular”, concluyó.