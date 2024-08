Ignacio González da las claves del penal atajado a Fernando Zampedri en la carrera por alcanzar el récord histórico en la UC

Apenas finalizó el duelo entre Everton y Universidad Católica, en Viña del Mar, Ignacio González movió la cabeza en señal de reprobación. El portero ruletero, una de las figuras del cotejo, se vio visiblemente afectado por no conseguir las tres unidades frente a los Cruzados. En un entretenido duelo, de ida y vuelta, que terminó con un gol anulado del equipo viñamarino al final del encuentro, ambos elencos repartieron unidades en el estadio Sausalito.

“No, no quedamos conformes. Queríamos ganar. Sentimos que teníamos el triunfo y no estamos para nada conformes. No sé las razones por las que nos cuesta tanto de local. Siempre nos pasan cosas como expulsiones o cosas así que pueden determinar el trámite de un partido. Es algo que tenemos que corregir para darle alegría a la gente de local. Para nosotros es primordial ganar de local para reencontrarnos con esas actuaciones que hicimos a principio de temporada”, dice el guardameta al ser contactado por El Deportivo.

En su cabeza, sin embargo, sigue dando vueltas el gol anulado a Rodrigo Contreras. El VAR acusó mano del atacante del equipo de la Quinta Región cuando el partido ya finalizaba. “Vi las imágenes y su intención nunca es acomodarla con el brazo. Tiene el brazo semipegado al cuerpo y no creo que haya sido para haberlo anulado”, señaló. El delantero, a través de sus redes sociales, se descargó por la jugada. “Qué vergüenza. Fin de semana tras fin de semana es lo mismo”, puntualizó el jugador ruletero.

Más allá de la decepción por no conseguir la victoria, Ignacio González no escondió su alegría por ataparle el penal a Fernando Zampedri en el primer tiempo. De alguna manera, frenó el avance del Toro en su búsqueda de alcanzar el récord de goleador histórico de la UC. Hoy el 9 registra 114 anotaciones, igual que Raimundo Infante. El récord de Rodrigo Barrera está solo a cuatro de ser igualado.

“No solo analizo los penales de Zampadri, analizo a todos los jugadores. Pero siempre la decisión la tomo en el momento. Por ejemplo, el año pasado me hace un penal que lo abre y ahora intenté esperarlo hasta el final. Son decisiones de cosas de segundo”, comenzó analizando. “No sabía que iba a rematar a esa zona, fue solo mi instinto. Siempre estudio a los delanterios, a los mediocampistas, a todos. Ver cómo lanzan, no solo en los penales”, cerró.

La tarea para Everton, sin embargo, apunta a meterse en zona de copa internacional. El cuadro ruletero marcha en la octava posición, con 27 unidades. “Estamos para clasificar a una copa internacional, al menos. Meterse a una copa internacional es el primer objetivo que nos pusimos, pero queremos ir más arriba. En lo personal me siento un arquero bastante regular, pero obviamente que la quiero seguir manteniendo y subiendo mi nivel. Puedo seguir subiendo mucho mi nivel. Acá en Everton me queda contrato por este año y dos más. Estoy muy feliz por la institución que se la jugó por mí, que me puso todas las fichas. Es un club del que estoy muy agradecido”, cerró el portero.