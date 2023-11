“Jamás he golpeado a mi expareja”: Matías Fernández habla tras la denuncia por violencia intrafamiliar en su contra

La mañana de este lunes se informaba sobre una denuncia en contra de Matías Fernández Cordero por violencia intrafamiliar. Según el testimonio policial, la víctima presentó “lesiones de carácter leve, consistentes en una erosión en la zona del abdomen”. Se trata de la expareja del jugador de Independiente del Valle.

Horas antes de que saliera a la luz esta grave acusación, la noche del domingo, Fernández había sido anunciado como uno de los convocados para la Roja pensando en los duelos ante Paraguay y Ecuador. Sin embargo, durante esta tarde Eduardo Berizzo lo borró de la nómina.

Ante toda esta situación, el futbolista de 28 años decidió intentar salir a aclarar los hechos. Lo hizo a través de un comunicado en redes sociales. “Quiero dejar muy en claro, que los hechos denunciados jamás ocurrieron y que sólo se intenta hacer creer al público de una situación falsa para obtener algún tipo de beneficio”, comenzó diciendo en el escrito.

No descarta acciones legales

Fernández niega haber golpeado a la denunciante y declara que pondrá los antecedentes a disposición de la justicia: “Jamás he golpeado a mi expareja ni a ninguna mujer en mi vida. Como dije, soy víctima de una denuncia que pone en duda mi reputación de manera irreparable y desde el día de hoy pondré todos los antecedentes a disposición de quien lo requiera, a través de mi abogado, con el objeto de probar lo antes posible mi inocencia en esta denuncia, que además es inaceptable, es calumniosa y busca perjudicarme”

Por último, no descarta acciones legales por este hecho: “Frente a la gravedad de las conductas que se me imputan, me reservo las acciones civiles y penales en contra de quienes estén detrás de esta infame situación”, cerró.