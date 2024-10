Johnny Herrera reacciona a la detención de Jorge Valdivia

Este lunes, una mujer se presentó en el Servicio Médico Legal (SML), en Independencia, para denunciar por presunta violación a Jorge Valdivia. La Fiscalía Oriente abrió una investigación y fue formalizado este martes, una instancia en la que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exfutbolista.

La jueza Ely Rothfeld argumentó la medida en que “atendida la gravedad del hecho, de la pena que podría enfrentar, las graves consecuencias que este delito tiene para la víctima (...) parece que existe el peligro para la seguridad de la sociedad, la libertad del imputado”.

Uno de los pocos futbolistas que se ha manifestado es Johnny Herrera. El exportero de Universidad de Chile lamentó la situación que afecta al futbolista y a la denunciante.”Qué pena por ambas partes, por lo que pasó. La verdad es que no soy quien para juzgar ni para referirme al tema porque no tengo los antecedentes. No he visto nada”, señaló el guardameta.

Otro que fue consultado por la situación fue Claudio Borghi. El Bichi, sin embargo, prefirió no emitir un comentario. “No hablo de la vida privada de la gente”, señaló.

Es noticia en el Continente

Por supuesto, la prensa internacional ha reaccionado rápidamente a esta noticia. En Estado Unidos, el periódico Los Angeles Times tituló: “Decretan la prisión preventiva al exfutbolista Jorge Valdivia tras denuncia de violación”. Luego, agregaron: “Un tribunal de Chile decretó el martes la prisión preventiva del futbolista retirado Jorge Valdivia tras ser acusado de violación y detenido en las primeras horas de la jornada en el marco de la investigación”. Las palabras utilizadas fueron parecidas a las del diario El País, quienes escribieron: “El exfutbolista chileno Jorge Valdivia queda en prisión preventiva tras ser denunciado por violación”.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Algo más enérgico fue el sitio El Tiempo, en Colombia: “Escándalo en Chile: el exinternacional Jorge Valdivia, detenido por un presunto delito sexual”. Una línea similar siguió La República, en Perú: “El fútbol chileno en shock: la verdad detrás de la detención del ‘Mago’ Valdivia y su acusación de abuso sexual. El exfutbolista de la selección chilena fue apresado la madrugada de este martes 22 de octubre por una denuncia en su contra por delito sexual”.

Especial atención en Brasil

En donde siguen atentamente lo que sucede con Valdivia es en Brasil. Cabe destacar que el exvolante brilló en sus dos pasos por el Palmeiras, por lo que en la ciudad de Sao Paulo su nombre es más que conocido.

En ese país, el medio Record informó: “Detenido Jorge Valdivia, figura de la llamada ‘Generación Dorada’, fue acusado de abuso sexual”. En tanto, OPovo escribió: “Exjugador chileno Jorge Valdivia queda detenido preventivamente tras acusación de violación”