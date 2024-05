Johnny Herrera revela la particular anécdota con Ter Stegen al momento de intercambiar la camiseta en el amistoso frente a Alemania

La Copa Confederaciones de 2017 dejó un ingrato recuerdo para la Roja. Si bien hubo momentos buenos como la consolidación de Alexis Sánchez como goleador histórico de la Selección, la notable tanda de penales contra Portugal en la que Claudio bravo atajó todos los lanzamientos, también hubo otros ingratos como el error de Marcelo Díaz que fue clave en la final.

También hubo anécdotas. Tras el empate 1-1 contra Alemania por la fase de grupos, se registró un momento en el que estuvieron presentes los ex compañeros de equipo en Barcelona Claudio Bravo, Marc-André ter Stegen y Johnny Herrara. Este último se acercó al germano para pedirle la camiseta de una especial manera.

“Tengo un amigo que es alemán, que vive en Santiago”, dijo, a lo que Ter Stegen respondió: “¿Un amigo que es alemán? Nadie tiene un amigo que es alemán”. Tras un intercambio en comentarios, los tres arqueros no pudieron contener las risas.

Tras este gesto, Bravo, amablemente, se despidió de su excompañero en Barcelona: “Me alegra verte, cariños. Cuídate mucho, hablamos luego”, le dijo mientras lo abrazaba.

Tiempo después el exarquero de la Universidad de Chile recordó esa anécdota con Ter Stegen. El angolino quedó sorprendido con la forma física del alemán y reconoció que no sabe dónde quedó esa polera: “Veníamos los tres hablando con Claudio y Ter Stegen, me apuré un poquito, decíamos que había sido un buen partido. Él estaba llegando hace poco al Barcelona y no hablaba español. Me acordé de un amigo muy alemán y le digo cambiemos… me saco la polera, y yo me creía muy armado, con calugas, abdominales. Y se saca la polera y tenía mucha caluga. No sé dónde está esa camiseta”, dijo a Blizsport.

Ahora, Herrera entregó más detalles de lo que pasó con la indumentaria que le regaló el alemán. “Se me olvidó. Te juro por mi madre. Se me quedó en el camarín y después me fui. Se me olvidó, después no la pedí nunca. Típico mío”, reconoció en medio de una conversación en el programa Mediapunta.