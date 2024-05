Jon Sanz: “El pádel es un deporte nuevo todavía, no podemos pretender que de un día para otro acumulemos un montón de dinero”

Jon Sanz ya se hizo un nombre en el pádel mundial. El nacido en Pamplona fue elegido el año pasado como una de las revelaciones del circuito y, con 23 años, es uno de los integrantes de la denominada Next Gen de este deporte, quienes buscan darle pelea a consagrados como Paquito Navarro o Juan Lebrón.

Estará en Santiago junto Coki Nieto para el Premier Padel de Chile, que se efectuará entre el 27 de mayo y el 2 de junio, en donde intentarán abrochar su primera final de la temporada, algo que estuvieron a punto de conseguir en Puerto Cabello y Bruselas, donde alcanzaron las semis. “Nosotros mismos ahora estamos en una situación en la que luchamos por entrar entre las ocho mejores parejas”, reconoce, por lo que este torneo puede resultar fundamental en sus aspiraciones.

En la previa del certamen, conversa con El Deportivo. No será su primera visita a nuestro país, y señala que “el año pasado hubo un ambientazo y de eso nos acordamos”.

En 2023 fue escogido como una de las revelaciones del año. ¿Qué aspectos ha intentado mantener para esta temporada en la que ha alcanzado dos semifinales?

Yo veo que la gente tiene mucho nivel, que todo está cada vez más igualado. Lo que me ha dado resultado en 2023 lo estoy tratando de poner en práctica este año. Por ejemplo, yo soy un chico que trabaja mucho, que le gusta mucho entrenar, que intenta hacer las cosas lo mejor posible. Esos aspectos me dieron resultados, así que obviamente los voy a seguir haciendo, incluso más estricto para poder estar mejor este año y, de momento, no me puedo quejar de lo que he hecho.

¿Se siente parte de la Next Gen del pádel mundial?

No sé si llamarlo así, pero sí es cierto que soy un jugador nuevo, joven, que de a poquito voy intentando escalar puestos, voy siendo más curtido y, sobre todo, lo que más quiero es estar molestando a las parejas de arriba. Trabajo para molestar a la mayor gente posible de los que están sobre mí. Hay muy buenas parejas y de a poquito tienen que ir bajando. Para eso estamos nosotros también, la nueva generación como le llaman, para por lo menos intentarlo.

Chile, su próxima estación

¿Cuáles son sus expectativas para el Premier Padel de Chile?

Nuestros objetivos los tenemos claros. Si bien es cierto que estamos cerquita de las parejas de arriba, no es un objetivo fácil. Obviamente que en Chile vamos a querer meternos en rondas finales y seguir avanzando, somos dos chicos (con Coki Nieto) muy ambiciosos y ojalá que este año podamos tener ahí nuestra primera final. Para eso vamos a tener que hacer un llamado al público a ver si nos puede ayudar un poco jaja.

Foto: Instagram Jon Sanz

Usted ha visitado Chile en más de una oportunidad. ¿Qué opinión tiene del país?

La verdad que cuando vine al World Padel Tour no pude conocer mucho porque estábamos en un torneo, no tienes muchos días libres y estás enfocado en prepararte bien. Además, era uno de los primeros del año. Pero en el Pala Tour tuvimos un poquito más de tiempo, pude llevar a mi padre y me encantó. Creo que la gente chilena es espectacular. Mi padre se quedó muy feliz de cómo eran, lo cercana que era y también que llenaron el estadio. Ojalá que esta próxima semana podamos jugar con ese nivel de gente.

¿Alguna cosa le llamó la atención en sus visitas?

Vivimos una anécdota. Cuando terminó el Pala Tour, esa noche nos fuimos a dar una vuelta a una discoteca y la verdad es que había un ambientazo grupal, la gente nos reconoció un montón y como que vinieron a hablarnos. Lo poco que vi me gustó, tengo ganas de conocer más.

Reflexiones sobre el pádel mundial

¿Qué opina del crecimiento que el pádel ha tenido en el mundo en los últimos años?

Para todos los jugadores esto es un placer. Sobre todo que reconozcan tu trabajo, que te pidan fotos, que te quieran. Y si con nuestro pequeño granito de arena se desarrolla el pádel y salga por la televisión al final es un placer que nos tengan en cuenta.

¿Qué cosas cree que le faltan al pádel para dar un salto y que esté a la misma altura de otros deportes?

Creo que al final el pádel es un deporte nuevo todavía, no podemos pretender que de un día para otro acumulemos un montón de dinero y jugar en todos lados del mundo, eso requiere un tiempo. ¿Cómo se consigue? Pues haciendo las cosas bien y de momento se están haciendo bien. Obviamente las cosas que hay que mejorar son pequeñas. por ejemplo para nosotros los jugadores tal vez la organización del tema de hotel, de acreditaciones y todo eso debería ser un poco más fácil, porque muchas veces pasa que nosotros mismos tenemos que hacer el check-in, debemos reservar y registrarnos. Son detalles. Más profesionalidad, tener más claros los tiempos, pero hay que ser pacientes.

¿Cuáles son las expectativas de aquí a final de año junto a Coki Nieto?

El año pasado pude disputar dos finales, este año la idea es por lo menos poder disputar una, que es un objetivo que si hice el año pasado creo que ahora también lo puedo conseguir. También, obviamente a final de año me gustaría poder acceder otra vez al Master final, como lo hice en 2023, que lo disfruté; y poder cerrar con una victoria en mi segundo Master.