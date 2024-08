Jordhy Thompson no lo pasa bien en Rusia: suma tres semanas marginado del Orenburg

La temporada 24/25 no comienza de la mejor manera para Jordhy Thompson. El ex Colo Colo pasó de ser un jugador fijo en el Orenburg a ser marginado del primer equipo en este arranque de curso. Una decisión polémica que se origina por el estado en que volvió el jugador de sus vacaciones y que se ha visto aún más complicada por una rebelde lesión muscular que parece no dejarlo en paz.

La primera sorpresa fue cuando Thompson no apareció dentro de los citados para el primer partido de la liga rusa, donde su escuadra venció por 2-0 Spartak de Moscú, uno de los equipos más exitosos de la nación europea. En aquella oportunidad, la explicación a la ausencia del jugador de 19 años se debió a que no llegó de la forma física a la pretemporada de la escuadra. David Deogracia, técnico español del Orenburg, decidió por lo mismo que el chileno esté sometido a un régimen especial estas semanas, haciendo trabajos específicos con un preparador físico y realizando, otras cosas, ejercicios de natación.

Hoy, sin embargo, una lesión muscular le impide sumarse a los trabajos de su equipo. Ya suma tres jornadas sin poder decir presente en el Orenburg. Según comunicó Dmitry Andreec, el director deportivo de la escuadra rusa, el futbolista está en pleno proceso de recuperación. “Esperamos que Jordhy Thompson se recupere en 10 días… ha tenido una recaída y se ha torcido la parte posterior del muslo”, indicó el directivo sobre la ausencia del nacional para los encuentros ante FC Akron Tolyatti y Lokomotiv Moscú.

En la mira por el regreso con su expareja

Durante la última semana, se supo el ex Colo Colo volvió a establecer un vínculo de pareja con Camila Sepúlveda, a quien en 2023 violentó en reiteradas oportunidades lo que le valió ser formalizado por el delito y hasta estar en prisión preventiva. Salió de esa condición de esa condición después de pagar una millonaria fianza.

Luego de abandonar la cárcel, el futbolista partió solo a Rusia, a jugar en el Oremburg. A meses de su salida a Europa, se confirmó que hoy es acompañado por Sepúlveda. La noticia de la convivencia de la pareja fue confirmada por la institución a la que pertenece el jugador. “Thompson regresó y llegó su novia. Ella está aquí con él, tal vez se casen y los problemas desaparezcan. Ahora vive con él en Oremburgo”, reveló el director deportivo, Dmitry Andreev, al sitio RB Sports. “Todo allí era un poco diferente a cómo se presentó en los medios. Ella escribió un comunicado en su contra, pero es una mentalidad diferente, veremos cómo va”, complemento el alto ejecutivo del club.

Ahora quien saca la voz es Norma Dávila, madre del antofagastino. En diálogo con LUN, la mujer asegura estar en contra de las determinaciones que ha tomado su hijo. “Me dijo que había vuelto con ella. Le dije que no lo hiciera, porque estaba mal. Está mal porque puede pasar lo mismo que pasó, incluso puede que pase algo peor”, estableció.

En esa línea, Dávila lamenta que Thompson no escuche las recomendaciones que ella le da. “Después de que supe, quedé sin palabras. Tengo pena, tengo rabia, pero bueno, así son los hijos cuando crecen. No escuchan los consejos y se vuelven porfiados, remarcó.