Julio Barroso no olvida su salida de Colo Colo: “Un dirigente decidió no renovarme el contrato; no fue una cuestión de rendimiento”

En una extensa entrevista con el medio argentino Infobae, Julio Barroso hizo un repaso de su carrera y habló de sus planes a futuro. “Vengo observando desde hace tiempo todo lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo. Yo soy un argentino con nacionalidad chilena y a veces la gente piensa que en otros países se vive mejor que en la Argentina y no es así, esa perspectiva es errónea”, comenzó señalando.

El defensa de Everton, que ganó el Mundial Sub 20 de 2005 con Messi de compañero, alabó a la Pulga. “Messi es un jugador impresionante, con un gran nivel físico y de potencia, totalmente diferente al resto. Hasta qué jugué con él, nunca me había pasado de observar el impacto que generaba un futbolista siendo tan chico. Lionel tenía 17, nosotros 18 y se generaba mucho respeto en el vestuario”.

Actualmente, el zaguero se encuentra lesionado y tuvo suerte de que esa lesión no terminara con su carrera. “Tuve una lesión en uno de los ligamentos del tobillo que me llevará entre un mes y medio y dos de recuperación. No es alentador en ese sentido, pero al mismo tiempo me dijeron que si se hubiera roto otro ligamento debería pasar sí o sí por el quirófano; así que zafe”, reconoció.

Barroso confirmó que en diciembre se retira del fútbol y que espera regresar cuanto antes a su país. “El campeonato chileno finaliza los primeros días de ese mes y quiero concluir mi carrera de la mejor manera. Hoy no sé qué será de mi futuro, pero terminé hace poco de cursar la carrera de entrenador, y además hice el curso de Gerente Deportivo; me gustaría seguir ligado al fútbol. Pero lo primero que deseo es volver a la Argentina, ya que hace 13 años que vivo en Chile”, reveló.

En esa línea, explicó su decisión: “A veces la gente piensa que en otros países se vive mejor que en la Argentina y no es así, esa perspectiva es errónea. La realidad es que amo a mi país y lo siento en mi corazón. Tengo muchos hermanos, tíos y sobrinos a los que quiero volver a ver, Mucha gente de mi grupo familiar a la que hace mucho que no veo. Quiero recuperar el tiempo perdido también. A mí me pasa de querer volver y confiar en mi país. Hay que trabajar en todos lados y la situación es complicada en Chile también. El haber vivido tanto años acá hizo que te pueda asegurar que el costo de vida no es mejor que el de Argentina. Es más, no se compara en ese sentido”.

El Adiós al Cacique

Por otro lado, reconoció que fue en Chile donde encontró su lugar. “Acá me tocó construir mi carrera. Llegué a Ñublense, un equipo chico del sur chileno. Luego, recalé en O’Higgins, donde ganamos el primer título de la historia del club con Eduardo Berizzo de entrenador. Después, viví siete años mágicos en Colo Colo, donde pude demostrar mi talento. En este club gané siete títulos para lograr nueve en mi carrera”, destacó.

También se refirió a su polémica salida de Colo Colo. “Tuvimos un problema durante la pandemia con relación a los sueldos y al seguro de cesantía, que es como un seguro de desempleo, por así decirte. Estuvimos entre tres y cuatro meses sin poder entrenarnos en el club y peleábamos el descenso antes de irme, fue caótico lo que nos pasó. En los 12 partidos que quedaban, di la cara como corresponde porque era lo que yo sentía. Fue un momento difícil porque por primera vez en su historia el club peleaba por no descender. Estaba como entrenador Gustavo Quinteros, a quien le manifesté que iba a dar la cara”, contó.

Y añadió sobre la polémica con el directorio de Aníbal Mosa: “Pero lamentablemente quedó esa pelea que tuvimos junto a los jugadores grandes con la dirigencia por esto que nos pasó y un dirigente decidió no renovarme el contrato. No fue una cuestión de rendimiento. Por suerte, Everton me abrió sus puertas y pude mantener mi nivel. Me quedo tranquilo, porque no fue una cuestión futbolística, sino personal”.

Finalemente, mostró su admiración por Marcelo Bielsa. “Nuestro seleccionado sub 20 tuvo la oportunidad de ser dirigido por el Loco y la verdad es que él nos cambió el modo de ver este deporte. A mí tácticamente me hizo comprender que el fútbol no es una cuestión de técnica o de físico, sino que la importancia de la táctica bien aplicada puede generarle a un futbolista ser diferente. Tuvimos ese privilegio de tenerlo a Marcelo. Fue un proceso que me encantó y me enamoré de todo lo que era Bielsa en ese tiempo”, confesó.